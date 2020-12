I consigli del cinema Il Nuovo-Astoria-Garibaldi fino al 23 dicembre

CARRARA – Nuova iniziativa da parte del cinema Il Nuovo-Astoria-Garibaldi che con “Il biglietto sospeso” offre la possibilità di donare un momento culturale e di svago anche a chi è in difficoltà per permettere, a chi non ha la possibilità, di accedere gratuitamente ad una proiezione cinematografica. L’iniziativa si rivolge agli spettatori del cinema, che potranno lasciare un biglietto sospeso per far sì che uno sconosciuto accedere gratuitamente ad una proiezione del cinema, proprio come si faceva con il caffè nella Napoli di un tempo, “piccoli” gesti di solidarietà sociale simbolo di “grande” generosità. L’intento dell’iniziativa è quello di facilitare l’accesso agli spazi culturali delle fasce economicamente più deboli e promuovere la partecipazione di chi, altrimenti, sarebbe escluso dalle attività proposte. L’Iniziativa del biglietto sospeso andrà avanti fino al 31 gennaio 2021, e il cinema il NUOVO tutti i martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

Di seguito i consigli del Nuovo-Astoria-Garibaldi a partire dal 17 dicembre:

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE

Ore 17.00: THE BOXER (Iris): Danny torna a Belfast dopo quattordici anni di carcere come membro dell’Ira. Vuole aprire una palestra che possa essere frequentata sia da protestanti. Il film ha ottenuto 3 candidature a Golden Globes.

Ore 21.20: IL SINDACO DEL RIONE SANITA’ (Rai3): Dall’omonimo spettacolo teatrale di Eduardo De Filippo. Il film ha ottenuto 7 candidature ai Nastri d’Argento, 4 candidature a David di Donatello. E’ stato inoltre premiato al Festival di Venezia. Un’operazione lodevole che attualizza la piéce, ne allarga la platea e le offre un convincente respiro cinematografico.

Ore 23.05: L’UOMO NELL’OMBRA (RaiMovie): L’ex primo ministro britannico Adam Lang vive su un’isola con la moglie, la segretaria le guardie del corpo…e un ghost writer. Il film ha ottenuto 1 candidatura ai Nastri d’Argento. E’ stato poi premiato al Festival di Berlino.

VENERDI’ 18 DICEMBRE

Ore 16.50: 1 KM DA WALL STREET (Iris): Benvenuti nella famigerata “Boiler Room” della J.T. Marlin, dove una ventina di ragazzi si trasformano in miliardari dall’oggi al domani. Qui, nel sancta sanctorum di una società di brokeraggio sempre pronta a chiudere i battenti e sparire da un momento all’altro, giovani speculatori iperaggressivi rifilano azioni per telefono a ignari compratori – e in cambio si ritrovano con ville, Ferrari e tanti di quei gingilli di lusso che non sanno nemmeno cosa farsene.

Ore 21.00: UN MONDO PERFETTO (Iris): Butch (Costner) evade con un compagno violento e stupido che proprio non gradisce. Prendono un bambino in ostaggio e fuggono attraverso il Texas. Tornando all’epoca Kennedy, Eastwood riscopre i generi e concepisce uno struggente racconto di affetti.

SABATO 19 DICEMBRE

Ore 13.55: BORIS IL FILM (RaiMovie): Renè Ferretti è un regista televisivo che, tentando di dirigere un film d’autore, s’accorge che il mondo del cinema è peggiore di quello della TV. Il film ha ottenuto 1 candidatura ai Nastri d’Argento. Cinico e spoetizzante, qualcosa di unico in Italia che resta negli “occhi del cuore”.

Ore 21.15: IL PETROLIERE (La7): Un ambizioso e spietato mercante di oro nero, acquisito per pochi dollari il diritto di sfruttare i pozzi di un terreno, inizia la scalata verso il potere e la ricchezza. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 2 Premi Oscar. Un grande autore dietro una grande storia di famiglia: un film spettacolare per cinefili.

Ore 23.30: PRISONERS (Rete4) Dopo il ruolo eroico di Wolverine, Hugh Jackman cambia rotta e interpreta un ‘normale’ falegname che rimane vittima di un complotto inaspettato. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, parabola di una nazione che ha perso la fede e in cui il caos domina sull’ordine.

DOMENICA 20 DICEMBRE:

Ore 21.20: IL RAGAZZO INVISIBILE (Rai4): Un film di super eroi, che suscita emozioni più con il cuore che con gli effetti speciali. Ha vinto un premio ai Nastri d’Argento. Una scommessa coraggiosa e infinitamente più complessa di quanto la sua superficie children friendly lasci intuire.

LUNEDI’ 21 DICEMBRE:

Ore 21.00: BLACKKLANSMAN (Iris): La storia di Ron Stallworth, il poliziotto afro-americano che riuscì a entrare a far parte del Ku Klux Klan. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Cannes, con voce tanto lucida quanto cinica Spike Lee offre potenti affreschi di puro entertainment.

MARTEDI’ 22 DICEMBRE:

Ore 21.15: TESNOTA (Rai5): Alla fine degli anni Novanta, due giovani fidanzati vengono rapiti. Non volendo rivolgersi alla polizia, la sorella Ilana sonda strade alternative per riuscire a ritrovare i ragazzi. Un’opera prima densa e profonda che parte da una storia (realmente accaduta) per aprirsi alla Storia con la S maiuscola.

MERCOLEDI 23 DICEMBRE:

Ore: 21.00 SCOOP (Iris): Una studentessa di giornalismo americana in visita a Londra, indaga su una serie di omicidi, innamorandosi nel frattempo di un focoso inglese. Una commedia-thriller , con il piacere di vedere gli attori immersi alla perfezione nei ruoli.

Ore 23.20: BASTA CHE FUNZIONI (Iris): La vita di Boris Yelnikoff, scienziato in pensione con un tentativo di suicidio alle spalle, cambia quando incontra Melody, una giovane miss di provincia. Woody Allen, sempre più consapevole, compie un passo avanti nel suo sguardo sul mondo.

Ecco invece quello che le sale cinematografiche de Il Nuovo-Astoria-Garibaldi avrebbero trasmesso questa settimana:

FREAKS OUT Il cielo azzurro solcato da una nuvola di fumo nero. La macchina da presa lentamente scivola verso il basso. Il fumo diventa sempre più denso e scuro. Quando la nebbia si dirada ecco apparire… Mainetti con Freaks Out guarda al cinema internazionale.

L’OMBRA DELLE SPIE Tratto dalla vera storia di Grevylle Wynne, un imprenditore che ha aiutato la CIA ai tempi della Guerra Fredda. Un ottimo pool di attori per uno spy movie che racconta tra le righe come si forma una coscienza.

ASSASSINIO SUL NILO Mentre è in vacanza sul Nilo, Hercule Poirot deve indagare sull’omicidio di una giovane ereditiera. Branagh torna a trasporre Agatha Christie.