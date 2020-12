“Il teatro a casa”: prosegue la rassegna promossa dal Comune di Massa con Fondazione Toscana Spettacolo

MASSA – La rassegna “Il teatro a casa – Restiamo in contatto” si arricchisce con una serie di nuovi appuntamenti fino al 5 gennaio. Musica, teatro contemporaneo, racconti ma anche laboratori e spettacoli per i più piccoli nella seconda parte del cartellone digitale nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Massa e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Una rassegna pensata per regalare agli spettatori il piacere del teatro e della musica durante le feste natalizie, nonostante le limitazioni legate alle norme anti contagio. La magia della platea direttamente a casa con nove appuntamenti da seguire in streaming, in Tv su Antenna 3 e in filodiffusione per mantenere vivo il rapporto tra pubblico e teatro con una proposta di qualità, adatta alla fruizione domestica.

L’amministrazione comunale di Massa e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus riaffermano così il proprio impegno nella programmazione dell’offerta culturale, invitando gli spettatori ad incontrarsi virtualmente nel rispetto delle misure di sicurezza, senza rinunciare al piacere della musica, del teatro, della lettura e, soprattutto, delle emozioni.

«La priorità dell’amministrazione del sindaco Francesco Persiani in questo difficile momento storico è la sicurezza sanitaria dei concittadini, ma abbiamo sempre investito nella cultura e crediamo che ora abbia un ruolo ancora più fondamentale – dichiara l’assessore alla Cultura Nadia Marnica – le vigenti disposizioni anti-Covid ancora non permettono di organizzare spettacoli aperti al pubblico in teatro. Siamo però consapevoli che il contatto tra attori e pubblico sia uno degli aspetti che rendono il teatro un luogo magico e per questo non abbiamo voluto e non vogliamo fermarci. Non ci dimentichiamo neppure della crisi che, come conseguenza della pandemia in atto, ha investito il settore dello spettacolo vale a dire attori, musicisti, tecnici o coloro che stanno dietro le quinte e molte altre figure e il nostro interesse è anche quello di tutelare tutti coloro che lavorano e vivono in questo mondo. In quest’ottica rientra l’iniziativa della musica in filodiffusione che da un lato vuole offrire un conforto e dare un po’ di magia alla cittadinanza e dall’altro continuare a diffondere cultura e sostenere, per quanto possibile, gli operatori del settore. A partire da martedì 8 dicembre, tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 fino a sera la musica in filodiffusione avvolgerà il centro città con un programma che sarà incentrato su un mix di musiche natalizie e di altri eventi “speciali”».

Il primo dei nuovi appuntamenti è dedicato ai bambini. Si parte martedì 8 dicembre, alle 18, con Creazioni dal divano: gli addobbi di Natale, a cura de La Noce a tre canti, per creare decorazioni natalizie anche a “distanza”. (Il laboratorio è gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, all’indirizzo eventi@comune.massa.ms.it). Il secondo è dedicato alla musica grazie al concerto gospel The Joyful gospel ensemble, a cura di Gamp, in programma domenica 13 dicembre alle 17 (canale Youtube Comune di Massa, Antenna 3 e filodiffusione in centro città).

La rassegna prosegue con un ricco weekend: sabato 19 dicembre, ore 18, Racconti dal divano a cura di Teatro Popolare, un appuntamento dedicato alle fiabe e domenica 20 dicembre alle 18, con il classico dei classici natalizi, Canto di natale di Charles Dickens firmato Centrale dell’Arte (spettacoli gratuiti con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, all’indirizzo eventi@comune.massa.ms.it).

Mercoledì 23 dicembre alle 21 (canale Youtube Comune di Massa, Antenna 3 e alle ore 17 in filodiffusione in centro città) ci si potrà immergere in un’atmosfera magica con il Concerto di Natale, a cura di Gamp, firmato dalla cantante Chiara Galeotti e dal pianista Lorenzo Bertelloni.

Domenica 27 dicembre, doppio appuntamento: alle ore 18 La Noce a tre canti terrà compagnia alle famiglie con Racconti dal divano (spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, all’indirizzo eventi@comune.massa.ms.it) e alle 21 (canale Youtube Comune di Massa) l’Associazione Culturale Scholé e la Compagnia teatrale Modi Possibili presentano Partita alla frontiera: dalla realtà di un trafiletto di quotidiano, alla finzione di un copione teatrale.

Sabato 2 gennaio alle 21 (canale Youtube Comune di Massa), Elisabetta Salvatori in Gigi Guadagnucci. L’ho sussurrato al marmo in un orecchio. L’attrice e autrice versiliese Elisabetta Salvatori – nei panni di storyteller del museo Gigi Guadagnucci a Villa Rinchiostra – in una lettura inedita che traccia la vita, le emozioni, la carriera e le vicende personali dell’artista apuano.

Conclude la rassegna Creazioni dal divano: calze e befane, un laboratorio a cura de La Noce a in programma mercoledì 5 gennaio alle 18. (Il laboratorio è gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, all’indirizzo eventi@comune.massa.ms.it).

Gli spettacoli sono gratuiti e saranno disponibili on demand per 48 ore dalla data di inizio sul canale Youtube del Comune di Massa.