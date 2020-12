Il teatro nelle nostre case, ultimi appuntamenti con “Restiamo in contatto”

MASSA – La prima parte della rassegna digitale “Restiamo in contatto – Il teatro a casa”, organizzata dal Comune di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, si chiude con un doppio appuntamento venerdì 4 dicembre alle 21, che potrà essere seguito sul canale Youtube del Comune di Massa e sull’emittente televisiva Antenna 3.

«Siamo soddisfatti del successo che la rassegna sta raccogliendo fra gli adulti e i bambini e proprio per questo motivo stiamo continuando a lavorare per non far fermare la cultura – dichiara l’assessore alla cultura Nadia Marnica – A brevissimo sarà presentata una seconda fase di programmazione a distanza, in modo che il teatro continui ad essere aperto e accessibile a tutti, seppur in forma virtuale, come lo sono gli altri luoghi di cultura della città, la Biblioteca con il servizio prestiti d’asporto e il Museo Guadagnucci con Piccoli Musei Narranti, il ciclo di letture promosso dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei e le immagini contenute proprio nell’omaggio a Ludwig Van Beethoven che sarà trasmesso domani sera».

L’Associazione Mondi Possibili presenta Convergenze – Quel bacio. Il cortometraggio, ispirato al dipinto Il bacio di Gustav Klimt ed ambientato nel Lungofrigido di Massa, è parte di un progetto di valorizzazione del territorio che mette in relazione l’arte figurativa e gli scorci più significativi del paesaggio locale.

A seguire, a cura di Gamp, il concerto di Benedetta Iardella, ambientato nella splendida cornice di Villa della Rinchiostra. La pianista classe 1995, diplomata con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia, eseguirà la Sonata Op. 2 No. 3 in Do maggiore (Allegro con brio, Adagio, Scherzo, Allegro, Allegro Assai) e la Sonata Op. 31 No. 2 in Re minore “La tempesta”(Largo-Allegro, Adagio, Allegretto) di Ludwig Van Beethoven nel 250° anniversario dalla nascita del compositore, nato a Bonn il 16 dicembre del 1770. Ha frequentato Masterclass di perfezionamento con Maestri di fama internazionale come: Roberto Cappello, Giovanni Carmassi, Jin Ju, Sofya Gulyack, Stefano Fiuzzi, Riccardo Risaliti e molti altri. Si è esibita presso la “Wiener Saal” al Mozarteum di Salisburgo ed è stata invitata ad esibirsi presso la “Beethoven Haus” a Bonn, in Germania nel Dicembre 2020, in occasione del 250° anniversario dalla nascita di Beethoven pubblica le sonate (Op. 2 No. 3, e Op. 31 No. 2) nella raccolta di CD “Beethoven Anniversary”, (Halidon Music) nella quale compaiono pianisti di grande prestigio come Bruno Canino e Giuseppe Andaloro.

Gli appuntamenti sono gratuiti e saranno trasmessi sul canale youtube del Comune di Massa, sull’emittente televisiva Antenna 3 e in streaming (www.antenna3.tv). Le repliche del concerto andranno in onda, su Antenna 3 e in streaming (www.antenna3.tv), secondo la seguente programmazione: sabato 5 dicembre alle ore 15.00, domenica 6 dicembre alle ore 16.00 e ore 21.00, lunedì 7 dicembre alle ore 18.30 e martedì 8 dicembre alle ore 23.40.