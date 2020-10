La Cava Museo di Walter Danesi raggiunge quota 10mila followers su Instagram

CARRARA – Dopo un’estate a pieno regime, nonostante l’emergenza sanitaria, con tanto di aperitivi al tramonto alle cave vista mare ed escursioni sopra Fantiscritti, per la Cava Museo di Walter Danesi un’altra grande soddisfazione arriva direttamente dal pianeta Internet. Proprio ieri infatti lo stesso Danesi ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook che comunicava il raggiungimento di quota 10000 followers su Instagram.

Grande soddisfazione da parte dello stesso Danesi e da parte di tutto il suo staff che ripaga di tanta dedizione al territorio ed alla sua storia, il piacere di raccontarlo ai tanti visitatori che di fatto poi hanno contribuito da far raggiungere l’importante quota di visitatori virtuali sul social. Durante l’estate su Instagram moltissimi i commenti positivi da parte di tanti turisti affascinati dal mondo delle cave che hanno partecipato alle numerose escursioni guidate.

Questo il testo del ringraziamento da parte di Walter Danesi sul suo profilo personale Facebook.

“Una giornata importante. Un traguardo che ho raggiunto, quello dei 10mila follower su Instagram, con impegno e dedizione, ogni giorno. Riuscire a far conoscere Fantiscritti attraverso i social, attraverso foto e racconti, non è stato semplice, ma amo troppo questo posto, da raccontarlo ogni volta con la stessa passione ed amore, dono lasciatomi da mio nonno Walter, che ha trasformato il suo di amore, in un Museo che racchiude origini e tradizioni di tutti noi carrarini, un luogo, la Cava Museo, dove ogni singolo oggetto e attrezzo ha un racconto e una Storia.

Se volete seguirmi anche voi che state leggendo su Instagram mi trovate come “Cavamuseofantiscritti”

PS. Grazie a tutti Voi”.