“Mommio, paese martire della resistenza”: sabato 17 la presentazione a Carrara

CARRARA – Sabato 17 ottobre alle 17:30 il gruppo Germinal Fai di Carrara invita tutti a partecipare presso la sala di rappresentanza del Comune di Carrara (rispettando la salute propria e degli altri) alla presentazione del libro “Mommio, paese martire della resistenza” opera del professor Lido Lazzerini.

Una ricostruzione accurata dei fatti riguardanti la rappresaglia Nazifascista 4-5 Maggio del ’44 e non solo; in questo libro l’autore ci riporta ai giorni che hanno preceduto l’ eccidio e a quelle che erano le storie di coloro che vivevano quelle terre e di come la guerra e la strage hanno cambiato la vita di quelle famiglie e la sua. Un fulgido esempio di lavoro di testimonianza e ricerca che ha portato l’autore a fare i conti con il passato e con una storia che molti hanno tentato di reinterpretare e in certi casi dimenticare. Questa vuole essere l’ennesimo appuntamento che il Gruppo Germianl Fai organizza come servizio a tutti coloro che vogliono ascoltare e comprendere.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La vendita delle copie del libro avverrà presso la sede del Gruppo Germinal Fai in Piazza del Duomo a Carrara.

