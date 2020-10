“Il rapporto tra diritti e doveri”, ancora posti disponibili per l’appuntamento di Con-vivere prima (e) dopo

CARRARA – Ancora posti disponibili per l’incontro su “Il rapporto tra diritti e doveri. Giuseppe Mazzini tra Italia e India”, in programma venerdì 16 ottobre alle 18.00 presso la Camera di commercio di Massa Carrara. L’incontro, che rientra nell’ambito di Con-vivere prima (e) dopo é organizzato in collaborazione con la associazione Mazziniana in occasione del 160esimo anniversario della pubblicazione integrale de I Doveri dell’Uomo di Giuseppe Mazzini.

Pubblicati a Londra, Lugano e Napoli tra il maggio ed il settembre del 1860, I Doveri dell’Uomo rappresentano il cuore del pensiero politico e filosofico mazziniano, poiché introducono un principio “educatore” in base al quale l’uomo, all’interno di una società democratica e repubblicana da realizzarsi con l’abbattimento delle monarchie

assolutiste, non deve ricercare condizioni migliori per sé, ma per l’intera collettività, legando così indissolubilmente la fruizione di un diritto all’esercizio di un dovere. A 160 anni di distanza ne parleranno Michele Finelli, Presidente nazionale Associazione Mazziniana Italiana e Davide Torri docente Università La Sapienza di Roma coordinati da Pietro Finelli, direttore Domus mazziniana Pisa.

E’ necessaria la prenotazione dal sito www.con-vivere.it, ma sarà possibile ricevere assistenza alla prenotazione telefonando al numero 0585 775216 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. Per i docenti che vogliono ricevere l’attestato di partecipazione è necessario spuntare la voce: “Partecipo in qualità di docente” in fase di prenotazione del biglietto. Sarà disponibile anche la diretta on-line.