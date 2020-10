CARRARA – Il Gramsci Caffè inaugura la statua dello scultore Pablo Damian Cristi. L’evento è il programma presso il chiosco-bar sito in Carrara, in Piazza Gramsci n.2, venerdì 9 ottobre alle 15.30.

La nuova realtà commerciale ha aperto quest’anno nel mese di agosto e prevede una serie di iniziative culturali. “Il Gramsci Caffè – spiegano Maura Crudeli e Marco Pieja – non vuole essere semplicemente un chiosco in una meravigliosa piazza pedonale, ma un punto di riferimento culturale e sociale per la città di Carrara che crea network e sinergie tra le tante realtà artistiche e non che si muovono sul territorio. Musica, arte, solidarietà, letteratura, sostenibilità, ambiente e molto altro, sono le parole chiave della nostra mission e desideriamo raccontarvele in un incontro di persona presso di noi”.