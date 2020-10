Cinema Garibaldi, ecco la nuova programmazione

CARRARA – Il cinema Garibaldi di Carrara rende nota la nuova programmazione degli spettacoli partire da domani, 7 ottobre, fino al prossimo mercoledì, 14 ottobre:

Mercoledì 7 ottobre

ore 21:00: “I miserabili”

Giovedì 8 ottobre

ore 21:00: “Lacci”

Venerdì 9 ottobre

ore 21:00: “Lacci”

Sabato 10 ottobre

ore 16.00 -18.00-21.00: “Lacci”

Domenica 11 ottobre

ore 16.00-18.00-21.00: “Lacci”

Lunedì 12 ottobre

ore 21:00: “Lacci”

Martedì 13 ottobre

ore 21:00: “Maledetto Modigliani (La Grande Arte al Cinema)”

Mercoledì 14 ottobre

ore 17.30-21.00: “Maledetto Modigliani (La Grande Arte del Cinema)”

Di seguito le trame:

“I Miserabili”: eccolo, il film che ha vinto a Cannes il Premio della Giuria, il film che ha travolto pubblico e critica francesi, che ha dardeggiato, con la sua forza, fra i film candidati all’Oscar per il Miglior Film Internazionale. Un capolavoro dal quale è difficile riprendersi, con uno sguardo più generale sulla Francia. Da guardare e studiare.

“Lacci”: Il film che ha aperto (fuori concorso) la 77esima Mostra del Cinema di Venezia, Lacci è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2014, scritto da Domenico Starnone, Lacci copre un periodo di quarant’anni e si inscrive in un contesto di tempi nuovi (gli anni Ottanta) di liberazione dei costumi e di rovesciamento dei valori della famiglia tradizionale. Il titolo, un aneddoto affettivo e concreto del racconto, allude agli indefettibili legami che allacciano i personaggi e li rendono prigionieri. Ai nodi stretti intrecciati dalle abitudini e

dagli urti.

“Maledetto Modigliani (La Grande Arte al Cinema)”: proprio i suoi dipinti ripresi in set dedicati, da “La Filette en Bleu” al ritratto di Jeanne Hébuterne, a parlarci. Giocando tra riprese della città di oggi e foto e filmati d’archivio in bianco e nero, la voce narrante di Jeanne racconta di quella Parigi di inizio secolo: la ville lumière, la metropoli, il centro della modernità, già mercato d’arte e polo d’attrazione per pittori e scultori da tutta Europa. Quelli che

allora facevano la fame e oggi valgono milioni, primo fra tutti proprio Modigliani.