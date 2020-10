Fiera di San Francesco in versione ridotta: qualche asino e tanti prodotti Coldiretti

MASSA – San Francesco in sicurezza e nel segno di Campagna Amica. L’emergenza sanitaria non consentirà di allestire la fattoria degli animali ed organizzare alcune delle attività che da sempre caratterizzano la festa del santo patrono di Massa ma non impedirà a Coldiretti di portare nel cuore della città la campagna della trasparenza e della stagionalità, della sostenibilità e della qualità. Sarà un’edizione straordinaria quella in programma domani domenica 4 ottobre (per tutto il giorno) in Piazza Largo Matteotti del mercato degli agricoltori promosso da Coldiretti popolato da decine di produttori locali e toscani. Il mercato si terrà nel rispetto dei protocolli anti-Covid nazionali e dell’ordinanza comunale che prevede di indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza. Sui banchi dei produttori di Coldiretti ci saranno formaggi ed ortaggi, miele e confetture, pasta fatta in casa e noccioline della Valdicornia, piante e fiori oltre alla viticoltura eroica con il Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuani Doc fino. Per i più piccoli ci saranno, questo si, la passeggiata in groppa agli asini ed alcuni stand degli animali popolati da polli e conigli, pesciolini e pappagallini. “Sarà un’edizione – spiega Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa Carrara – atipica rispetto alla festa tradizionale per le ragioni che noi tutti conosciamo, ma faremo di tutto per conservarne lo spirito ed il legame con la storia. Questa edizione sarà ancora di più un pretesto per concentrarsi sui prodotti locali e sulle eccellenze del nostro territorio”.