“Profilo di donna”: in radio e nei digital store il brano della carrarese Barbara Bert

CARRARA – “Profilo di donna”. Dal primo ottobre in radio e nei digital store il nuovo brano della cantante carrarese Barbara Bert. “Si tratta – spiegano dall’entourage dell’artista – di una vera e propria autobiografia di Barbara , la quale ha subìto in prima persona atti di bullismo ai tempi della scuola. Attraverso questo brano il messaggio che l’artista intende trasmettere è che una semplice carezza data con tanto amore può aprire un cuore ferito e ridare una speranza di un futuro migliore a chi come lei ha subito queste brutte esperienze. Nel caso di Barbara il palco è stato la sua ancora di salvezza. Nel videoclip si evidenzia come la bimba piccola, timida ed impaurita sia diventata ormai un ricordo lontano del passato ma che vive costantemente all’interno di lei ormai donna sicura e realizzata consapevole del talento e della propria forza”.

A febbraio Barbara Bert è stata ospite a Sanremo per promuovere il suo primo album da solista “Profili di Donna” su etichetta DDA Records, prodotto interamente da Marco Della Bona partecipando a molte interviste con radio e Tv nazionali proprio nella settimana del Festival della Canzone Italiana. L’artista carrarese si avvale della collaborazione di alcuni grandi autori della musica italiana e l’album uscirà il 10 dicembre nel doppio formato in Cd fisico e digitale. Il primo singolo estratto dall’album è stato “Pinealove”, dove ha duettato con l’attore Mandi Mandi, scalando le classifiche indipendenti airplay e decretando il quinto successo consecutivo targato DDA Records. Dopo il tour estivo 2020, dove ha aperto i concerti ad alcuni grandi nomi della musica italiana ed è uscita su numerose riviste nazionali, varie ospitate all’interno delle selezioni nazionali di “Miss Blu mare 2020”, ecco in uscita il primo ottobre il nuovo singolo e videoclip estratto dall’album “Profilo di donna” in vendita su tutti gli store in digitale e in formato cd fisico.

NICOLA MOROSINI