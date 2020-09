Al Cinema Garibaldi la nuova programmazione

CARRARA – Resa nota la programmazione a partire da oggi, 30 settembre, del Cinema Garibaldi di Carrara. Di seguito tutti gli appuntamenti:

Mercoledì 30 settembre

ore 17.30 – 21.00: Paolo Conte, via con me

Giovedì 1 ottobre

ore 21.00: Padre Nostro

Venerdì 2 ottobre

ore 21.00: Padre Nostro

Sabato 3 ottobre

ore 15.30 – 18.00 – 21.00: Padre Nostro

Domenica 4 ottobre

Ore 15.30 – 18.00 – 21.00: Padre Nostro

Lunedì 5 ottobre

Ore 21.00: Padre Nostro

Martedì 6 ottobre

ore 21.00: I miserabili

Mercoledì 7 ottobre

ore 21.00: I miserabili

LE TRAME

Paolo Conte, via con me: film evento su uno dei più grandi autori della musica italiana. Un itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti per raccontare un personaggio eclettico e, per certi versi, misterioso. Una grande storia, non soltanto musicale. È un intreccio di parole, versi e musiche che scattano foto del nostro immaginario

attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del grande artista astigiano.

Padre Nostro: ambientato nel 1976 a Roma ed è tratto da una storia vera. Protagonisti due ragazzini che durante un’estate scopriranno due realtà opposte: da una parte conosceranno la violenza del mondo adulto e dall’altra impareranno il significato dell’amicizia. Il primo ha dieci anni, molto fantasioso. La purezza dell’infanzia, però, viene spazzata via vede con i suoi occhi un gruppo di terroristi tendere un attentato a suo padre, Alfonso (Pierfrancesco Favino) Coppa Volpi a Venezia. È in questo periodo così delicato che Valerio incontra Christian, che ha qualche anno in più a lui e, a differenza sua, ha un carattere ribelle e arrogante. Tra loro nascerà un’amicizia che li segnerà per tutta la vita…

I miserabili: Eccolo, il film che ha vinto a Cannes il Premio della Giuria, il film che ha travolto pubblico e critica francesi, che ha dardeggiato, con la sua forza, fra i film candidati all’Oscar per il Miglior Film Internazionale. Un capolavoro dal quale è difficile riprendersi, con uno sguardo più generale sulla Francia. Da guardare e studiare.

Ricordiamo che è possibile acquistare il biglietto anche online dal nuovo sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it e sistema biglietteria presso le rispettive sale, oppure direttamente alla cassa negli orari di apertura o telefonicamente allo 0187/24422, dalle 17 alle 20.