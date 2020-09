«Ogni cosa buona nasce dal dolore e dall’angoscia». Quando Dickens visitò le cave di Carrara

CARRARA – Le cave di marmo erano uno spettacolo che non poteva sfuggire ai viaggiatori che giravano da queste parti. Uno di questi fu Charles Dickens, l’autore di Oliver Twist e del Canto di Natale.

Ormai, quando viene a vedere le cave a metà Ottocento, Dickens è uno scrittore affermato. È partito da Londra nel 1844 per un tour in Italia che dura diversi mesi, un’esperienza di cui lascerà un ricordo nel libro Pictures from Italy che pubblica nel ’46 e che è facilmente reperibile in rete.

A metà gennaio del ‘45 parte da Genova per venire in carrozza a Carrara. La piena del Magra, allora lo si passava solo con il traghetto, lo obbliga ad una sosta non prevista alla Spezia dove passa la notte. Il giorno seguente il tempo migliora e Dickens può proseguire il viaggio.

Giunto a Carrara, lui e i compagni di viaggio affittano dei cavallini con cui arrivano ai piedi delle cave dove li lasciano per proseguire a piedi. Ma già subito lo scrittore è affascinato dallo spettacolo che gli offre la natura: una piccola serie di vallate che corrono lungo una catena di colline fino a fermarsi all’improvviso. Lì si fanno saltare le mine per ricavarne il marmo dalla cui qualità dipende la fortuna di chi vi lavora.

Le cave hanno, nota Dickens, un’origine assai distante nel tempo dato che le sfruttavano già i Romani. A questo punto nelle sue pagine si apre un ritornello di “cinquecento anni fa” per indicare un’età molto distante nel tempo e mostrare come poco o nulla si sia modificato nella tecnica lavorativa. Certo, le mine della cui deflagrazione tutti sono avvisati dal melanconico suono di una trombetta che invita gli astanti a ripararsi, una volta non c’erano, ma il modo di portare a valle i grossi blocchi così ottenuti rimane identica.

Sono coppie di buoi il cui numero dipende dal peso del blocco, che s’accollano l’impresa, pungolati senza pietà dal conducente che li stimola con un bastone dalla punta di ferro: li percuote sul capo con quell’arnese o glielo pianta nei fianchi o addirittura lo fa girare nelle froge quando le bestie sotto l’immane peso recalcitrano e arrestano il passo. Fra l’altro, nota Dickens, chi guida mette a repentaglio la propria vita ché non di rado i conducenti sono travolti dal carro che sfugge al controllo e li trascina giù con sé.

Tuttavia, nonostante tutto, le mine continuano a essere fatte brillare per tirare fuori dalla terra tutto quel patrimonio che pazientemente aspetta da secoli di essere portato alla luce del sole.

Una rapida notazione osserva che il Duca di Modena (era allora Francesco IV ma Dickens non ne fa il nome) disdegnava i treni che non fa costruire preferendo al loro posto “un omnibus che solcava avanti e indietro i suoi non molto vasti domini, per portare i viaggiatori da un capolinea all’altro”. Un modo eufemistico per far rilevare quale fosse il grado di modernizzazione del Ducato.

Per questa condizione, per lui è logico concludere che tutta l’economia di Carrara ruota attorno all’estrazione ed alla lavorazione del marmo, unica attività produttiva che lo scrittore nota.

Così, quando nel pomeriggio Dickens si ritrova nell’atelier di uno scultore e vede i suoi lavori, la maggior parte dei quali sono copie di opera famose, tutti perfettamente politi e levigati, non può fare a meno di riflettere che quelle forme squisite, così ricche di grazia elegante e di bellezza raffinata, nascono da tutto quel lavoro di sofferenza, sudore e fatica perché “ogni cosa buona – così scrive – nasce dal dolore e dall’angoscia”, osservazione in cui si ritrova lo spirito dell’Oliver Twist. Dickens pensa e intanto getta lo sguardo fuori della finestra dello studio. È così che gli si fissano in mente le montagne di marmo rosseggianti e splendenti nel calare del sole: di quella giornata questa è l’immagine più bella che riporterà a Londra.

Ma prima di tornare a Carrara, lo scrittore s’era fermato a vedere i paesini dei minatori sparsi lungo i fianchi della montagna, nelle grotte. È uno spettacolo miserevole riscattato dalla presenza di un teatrino dove quella povera gente allestisce spettacoli. Lì Dickens assiste alla rappresentazione di un’opera comica e di un atto della Norma di Bellini. Cantano bene – osserva – a orecchio e hanno imparato da soli.

Come dire che la bellezza non fa caso all’estrazione sociale.