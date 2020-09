“MutaMenti”, ultimi tre appuntamenti della sessione autunnale

MASSA-CARRARA – Grande successo per i primi 5 concerti di questa sessione di settembre del Festival MutaMenti. Una cinque giorni non stop di musica in cui si sono avvicendanti talentuosi artisti che hanno regalato ad un pubblico numerosissimo ed attento momenti di incredibile bellezza tracciando le linee di una proposta artistica che ha scelto di dar voce ai luoghi della cultura della nostra provincia attraverso la molteplicità di codici e linguaggi propri della musica jazz.

Il festival prosegue nei prossimi giorni con gli ultimi tre appuntamenti in programma per la sessione autunnale e vedrà esibirsi, domani sera, a Carrara al museo Carmi o, in caso di pioggia allo Studio Nicoli, un duo di artisti tedeschi. Jazz à la flute, ovvero Isabelle Bodenseh e Lorenzo Petrocca, formano uno dei pochi ensemble jazz che si possono tranquillamente definire “unici”. Usando la combinazione di flauto e chitarra, creano un universo di variegati colori musicali e trame strumentali. Compositori virtuosi e allo stesso tempo improvvisatori, i due fanno uso delle loro illimitate possibilità musicali senza essere ostacolati da alcun tipo di cliché. Isabelle sfrutta tutte le

potenzialità tecniche che i suoi flauti offrono nella misura in cui ci si aspetterebbe dal free jazz o dalla new music, piuttosto che nel mondo swing e bopping della tradizione jazz. Lo strumento di Lorenzo, che in una tale formazione è solitamente condannato al ritmo o al ruolo solista, qui è un vero partner di duo, così come si addice a chi senza dubbio rientra nella top league dei chitarristi europei.

Prima del concerto, alle ore 18, il professor Davide Lambruschi traghetterà coloro che volessero scoprire le bellezze del centro storico di Carrara in una percorso itinerante “ I Luoghi del ricordo” con partenza da Piazza dell’Accademia. Alle 19, invece, il Ristorante Rebacco aprirà le sue porte ai partecipanti al Festival presentando

una degustazione di lardo de Le Larderie.

Giovedì 24 il Festival si sposta a Mulazzo nel castello di Lusuolo o, in caso di maltempo, nella chiesa di San Martino. Il trio della fantastica cantante, Alessia Martegiani, presenterà “Camille”; un progetto musicale dedicato alla scultrice francese Camille Claudel. Personaggio di grande fascino e genialità, Camille ha vissuto nella sfolgorante Parigi di fin de siècle. Dopo la tormentata storia d’amore con il grande scultore Auguste Rodin, la disillusione della sua carriera artistica, il risentimento della famiglia, che non tollerava il suo stile di vita, Camille abbandona ogni legame con la società. Nel 1913 viene internata in una casa di cura e lì resta fino alla morte. Il progetto musicale è un viaggio emozionale nella vita interiore e nell’arte di Camille Claudel. La scrittura dei brani parte da un grande coinvolgimento emotivo con l’artista, da un viaggio introspettivo nella sua arte e nella sua anima. Consiste di otto brani in cui si intrecciano momenti vissuti e pensieri di Camille, Rodin e Paul Claudel. Anche giovedì MutaMenti offrirà la possibilità di scoprire le bellezze e i sapori del nostro territorio: alle 17 è prevista infatti una visita guidata al centro storico di Mulazzo “Mulazzo Segreta” a cura dell’Associazione di Turismo Responsabile Farfalle in Cammino , mentre alle 19.00 l’Azienda Agricola Fiore di Melo , presso il podere Borgo Malnido a Villafranca, realizzerà un percorso degustativo dei suoi prodotti.

Ultimo appuntamento di questa prima sessione della quarta edizione di MutaMenti sarà venerdì 25 a Comano, presso la Pieve di Crespiano. Marco Taraddei presenta A Cosmic Bassoon, un live dove i brani, tutti originali, sono ispirati a sconvolgenti intuizioni scientifiche. Saranno proprio le teorie astrofisiche più recenti a guidare l’ascolto di Breath of Universe: una musica sempre nuova, in cui un solo strumento musicale si combina con gli effetti elettronici più disparati. Il risultato è un percorso sonoro mai scontato, in cui ogni ascoltatore può far viaggiare la fantasia attraverso lo spazio grazie alle meraviglie del suono e del cosmo. La musica si espande e si contrae mentre il tempo cambia il senso del suo moto. Il Tutto si fonde così nella semplicità del nostro respiro, che è lo stesso dell’Universo.

Si ricorda che tutti gli spettacoli sono previsti per le 21.30 e che, in caso di maltempo, l’orario sarà anticipato alle 21.15. Il prezzo dei biglietti degli spettacoli è di € 7,00 e gli introiti della bigliettazione sono destinati a progetti di valorizzazione del territorio. In considerazione delle normative anti contagio Covid-19, i posti saranno limitati e si consiglia vivamente di effettuare la prenotazione. Per informazioni su programma Festival, prenotazione biglietti, prezzi e prenotazioni degustazioni etc. visitare www.istitutovalorizzazionecastelli.it/mutamenti , oppure contattare la Segreteria dell’Istituto Valorizzazione Castelli scrivendo a mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it , o telefonando a 0585816524/3203306197/3280734643.