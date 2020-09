Cinema Garibaldi, la programmazione degli spettacoli dal 17 al 23 settembre

CARRARA – Il Cinema Garibaldi rende nota la programmazione degli spettacoli dal 17 al 23 settembre. Verrà proiettato, a giovedì 17 a lunedì 21,”Le sorelle Macaluso” con il seguente orario: giovedì e venerdì alle 21, sabato alle 17.30 e alle 21, domenica alle 16, alle 18 e alle 21, lunedì alle 21. Martedì e mercoledì, invece, sarà la volta di “Una notte al Louvre (la grande arte del cinema)”: martedì alle 21, mercoledì alle 17.30 e alle 21.

LE SORELLE MACALUSO: Dalla pluripremiata pièce teatrale, la vita di cinque sorelle palermitane. La storia è quella delle cinque sorelle del titolo. Il film ne racconta l’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia, mettendo a nudo sogni e rimpianti, ricordi e rinfacci: una storia famigliare matriarcale raccontata attraverso le voci ma soprattutto i corpi delle sue protagoniste.

UNA NOTTE AL LOUVRE: Il film è un esclusivo tour notturno attraverso le sale del Louvre in occasione della mostra dedicata a Leonardo da Vinci, segnando risultati da record. L’occasione unica di contemplare da vicino le opere più belle di Leonardo, accompagnando lo spettatore in una straordinaria passeggiata notturna attraverso il Louvre, in compagnia dei curatori della mostra, Vincent Delieuvin e Louis Frank. È la prima volta che il Museo del Louvre viene presentato in un film in oltre 60 paesi con traduzioni in 30 lingue.