Premio Lunezia: le raccomandazioni dell’amministrazione comunale

MASSA – “In vista del Premio Lunezia, evento che si terrà domenica sera in piazza Mercurio a partire dalle ore 21.30, ed in considerazione degli ospiti di grande richiamo soprattutto per il pubblico più giovane, saranno adottati una serie di provvedimenti sia per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica sia per garantire il rispetto delle normative anti Covid”. Nota dell’amministrazione comunale circa le misure adottate per permettere lo svolgimento del Premio Lunezia, evento in programma domenica sera in piazza Mercurio dalle 21:30.

“Innanzitutto saranno creati due percorsi: in piazza Mercurio, gli spettatori che hanno prenotato il posto a sedere, dovranno entrare esclusivamente da via Guidoni dove sarà posizionato l’ingresso con la biglietteria, mentre ai locali che insistono sulla piazza si accederà da via Beatrice. Per chi vorrà assistere all’evento, ma non è riuscito a riservare i posti in piazza Mercurio, sarà installato un maxischermo in piazza Aranci dove, sulla pavimentazione, sarà anche indicato il punto in cui sedersi in modo da garantire il rispetto delle distanze interpersonali. Prevedendo maggiore afflusso di persone e di ragazzi, le aree interessate saranno vigilate da 16 steward dell’organizzazione oltre a personale di protezione civile. Per quanto riguarda i locali, potranno restare aperti con il divieto, come da apposita ordinanza, in entrambe le piazze e le strade di collegamento dalle 20.00 di domenica alle 2.00 di lunedì, di vendita per asporto di bevande in vetro e lattine anche dispensate da distributori automatici (divieto che non opera all’interno dei pubblici esercizi o nella aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività autorizzate), divieto di consumo e la detenzione di bevande in contenitori in vetro o lattine e di superalcolici. L’amministrazione comunale raccomanda a tutti di tenere un comportamento corretto per la buona riuscita della serata e invita al rispetto dei provvedimenti, raccomandazione valida per tutti ma con una particolare valenza per i più giovani. In questo periodo, che sicuramente richiede un senso civico ed una responsabilità maggiore, dobbiamo tutti continuare a seguire comportamenti corretti che non mettano a repentaglio la salute pubblica, dando quindi dimostrazione di rispetto reciproco e senso di comunità, soprattutto (ma non solo) in occasioni di eventi pubblici.”