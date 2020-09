A Con-vivere si parla di lavoro: la sfida dei diritti

MASSA – Si apre con una approfondimento sul lavoro l’ultima giornata di Con-vivere 2020. Lo farà Tiziano Treu, presidente del CNEL in dialogo Skype con il giornalista del Corriere della sera Dario Di Vico su “Lavoro, la sfida dei diritti”. L’evento, che era in programma alle ore 17,00 presso il Sagrato Chiesa del Suffragio, si terrà invece al cinema Garibaldi (stesso orario) in quanto il relatore interverrà in diretta streaming via Skype (causa impegni istituzionali).

Alle 18,00 presso il giardino di Palazzo Binelli a Paola Milani, docente di Pedagogia sociale e Pedagogia delle famiglie è affidato un focus su bambini e adolescenti con la conferenza “I bambini dopo la pandemia. Bisogni, diritti, vulnerabilità e inediti sentieri per l’azione”

Sempre alle ore 18,00 Cortile figlie di Gesù, Massimo Bricocoli, professore ordinario di Pianificazione e Politiche urbane e dal 2020 è Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani presso il Politecnico di Milano parlerà di “La casa, infrastruttura della vita quotidiana” (evento realizzato con il contributo di ERP Massa Carrara) a cui interverrà anche il presidente di Federcasa Luca Talluri.

Alle ore 19,00 presso il Sagrato chiesa del Suffragio si parlerà di disparità di genere con la direttora generale dell’ISTAT Linda Laura Sabbadini che terrà una conferenza su “Disparità di genere”.

Fabio Cavallucci, critico e curatore d’arte contemporanea, nella conferenza organizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, parlerà di “Arte e potere. Monumenti e liberà”, alle 20.00 presso il Cortile della Scuola Figlie di Gesù.

Si rifletterà su temi come dignità e riconoscimento, identità e cultura, mostrandone anche le interne con la giornalista Cinzia Sciuto, autrice di “Non c’è fede che tenga” nella conferenza dal titolo “Le trappole del multiculturalismo” in programma alle ore 20,00 presso giardino di Palazzo Binelli.

Chiude l’edizione 2020 di Con-vivere Daniele Silvestri in un incontro intervista dal titolo “La cosa giusta” in programma alle 21,30 presso il Sagrato Chiesa del Suffragio.

Ore 11 Cortile Scuola Figlie di Gesù Lettura per bambini

Domani anche il secondo appuntamento dedicato ai più piccoli. Alle ore 11.00 presso il Cortile Scuola Figlie di Gesù su “Il diritto di leggere” è dedicato ai bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni ed è a cura di LaAV Carrara – Letture ad Alta Voce: nel caldo letto la sera, nel posto di fianco al finestrino durante il tragitto per andare a scuola o in vacanza, nella poltrona della sala d’attesa prima di entrare dal dentista, sotto il sole, sul divano, all’ombra di un albero… Apro le pagine, leggo e sogno. Il mio diritto di leggere ?? “Sempre” e posso scegliere il mio momento, il mio angolo e la mia lettura.

Le prenotazioni

Nell’ultima giornata di Festival alcuni eventi sono sold out, per altri è possibile ancora prenotarsi dal sito del Festival: www.con-vivere.it. Per qualsiasi info o necessità è comunque possibile contattare la segreteria del Festival nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 ed i pomeriggi dalle 14.30 alle 16.30; il numero da contattare è lo 0585 55249 oppure allo 334 1182963.

Nelle giornate del Festival è stato attivato anche il servizio delle prenotazioni last minute: istallato un punto info in Piazza Gramsci.

Lo streaming

Sarà inoltre possibile seguire molti degli appuntamenti in diretta streaming. La diretta on line è possibile dal sito del Festival: www.con-vivere.it. Per chi, invece, si trova in città alcuni bar e ristoranti del centro che hanno attivato il servizio diretta Festival: offriranno wi fi gratuito o effettueranno la proiezione in streaming di alcuni eventi del programma.