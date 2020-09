Museo Civico del Marmo, visite gratuite prorogate fino a fine ottobre

CARRARA – Per favorire la visita da parte di residenti e turisti, l’Amministrazione comunale di Carrara ha deciso di

prorogare fino al prossimo 31 ottobre la gratuità delle visite al Museo Civico del Marmo in Viale XX Settembre 85.

Con la Delibera di Giunta n. 220 dello scorso 8 settembre, è stato approvato anche il nuovo orario: dal 16 settembre e fino al prossimo 31 ottobre, il Museo è aperto dalle 10 alle 16, dal martedì alla domenica, chiuso il lunedì.

Il Museo Civico del Marmo, sorto nel 1982 sotto la curatela del professor Enrico Dolci e per volere del Comune di Carrara, è sede dell’autentica memoria storica della città con lo scopo di conservarla e valorizzarla. Raccoglie e conserva opere di rara bellezza, quali reperti archeologici rinvenuti in cava, strumenti per l’estrazione e la lavorazione dall’epoca romana ai giorni nostri, minerali, fotografie originali d’epoca, la marmoteca e una sezione multimediale curata da Studio Azzurro. Le opere sono suddivise nelle seguenti sezioni: Archeologia Romana, Storia del Territorio, Marmoteca, Archeologia Industriale, Applicazioni Tecniche, Spazio Multimediale. Per informazioni e contatti: telefono 0585/845746 museo.del.marmo@comune.carrara.ms.it