A Massa arriva la festa della birra artigianale: tutto pronto per Monsters of Beer

MASSA – “Monsters of Beer 2020”: un importante appuntamento per la promozione della birra artigianale italiana di qualità.

Dal 11 al 13 Settembre 2020 si svolgerà, presso Piazza Berlinguer, a Massa la degustazione di birra artigianale “Monsters of Beer”, giunta quest’anno alla terza edizione. La kermesse vedrà la presenza di birrifici artigianali toscani e italiani, alcuni dei quali hanno ricevuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Ad accompagnare gli stand dei birrifici ci saranno prodotti artigianali di eccellenza del settore gastronomico. Sarà inoltre

possibile partecipare alle degustazioni guidate da un sommelier della birra. La manifestazione sarà organizzata nel rispetto delle norme di sicurezza previste per il contenimento del virus Covid-19.

Gli orari saranno venerdì e sabato dalle 18 all’una e domenica dalle 17 alle 24.

Birrifici presenti: Owski, La spezia, Apuano, Lupusinlunae, La steffetta, Del moro.

Stand gastronomici: Agave (vegano) di massa, Km0 di Lucca.

Ingresso libero