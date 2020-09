Jazz, buon cibo e luoghi storici: tutto pronto per la quarta edizione di MutaMenti

MASSA-CARRARA – MutaMenti Jazz Festival giunge alla sua quarta edizione e anche quest’anno propone un calendario di concerti e degustazioni di prodotti tipici tutti da scoprire, insieme alle location dall’alto valore culturale che offre la provincia di Massa-Carrara. Nato da una “serie fortunata di esperienze”, come lo definiscono gli organizzatori, il festival si sviluppa su due sessioni. La prima si apre il 17 di settembre alle 21.30 a Bagnone, in piazza Santa Maria, con il live del Canova Trio, un mix di voce, pianoforte, batteria e basso a cura di Elisa Marangon, Roberta Brighi e Massimiliano Salina caratterizzato dalla ricerca ritmica e lirica e da una forte ispirazione al jazz nordeuropeo e americano, con qualche sfumatura di neo soul e R&B moderno.

Per gli amanti della musica di David Bowie la serata giusta è quella del 18 settembre. In piazza Castello a Filattiera, alle 21, Max De Aloe Quartet, il quartetto capitanato dal direttore artistico del festival MutaMenti, da Roberto Olzer al pianoforte, da Marco Mistrangelo al contrabbasso e Nicola Stranieri alla batteria, accompagnerà i presenti in un viaggio che prende il nome da una celebre canzone di Bowie, Heros: “Just for one day”, è il titolo del live che propone in chiave completamente rivisitata, che tocca jazz contemporaneo e rock, il repertorio del cantautore inglese venuto a mancare nel 2016.

Il 19 settembre al parco della Fiera Barbarasco è in programma la performance del Luciano Zadro Trio (Luciano Zadro alla chitarra, Max Tempia all’organo hammond, Tommy Bradascio alla batteria) docente prestigioso al Conservatorio Donizetti di Bergamo che propone brani originali caratterizzati da un sound di grande coinvolgimento.

Il 20 settembre a Villa Shiff, a Montignoso, alle 18,30 è invece prevista l’esibizione del Pomante -Decorato Duo, un duo insolito formato dall’incontro di due strumenti particolari: Vibrafono e Fender Rhodes. Il risultato è un mondo sonoro evocativo caratterizzato dal suono raffinato e inconfondibile di questi due strumenti.

Il 21 settembre alle ore 21.30 a Palazzo Ducale, Massa, è il turno del Luca Falomi Esperanto Trio (Luca Falomi – chitarra, Riccardo Barbera – contrabbasso Rodolfo Cervetto – batteria). Esperanto nasce da un’idea di Luca Falomi, giovane ed eclettico chitarrista e compositore, e dalla sua collaborazione con Riccardo Barbera, contrabbassista e compositore poliedrico e creativo. Il nome del progetto, ispirato all’omonima lingua internazionale creata alla fine del 1800, letteralmente significa “speranza”, un tentativo di far dialogare i popoli cercando una seconda lingua semplice ed espressiva che appartenesse a tutta l’umanità e non a un solo popolo. Il linguaggio del trio è musica strumentale d’autore nella quale, come nella lingua Esperanto, s’incontrano idiomi differenti, dal jazz alla world music passando per la musica sperimentale e quella d’avanguardia.

Il 23 settembre alle ore 21.30 è in programma la tappa carrarese del festival: la location scelta è quella del Museo del Carmi (in caso di maltempo gli Studi Nicoli) e protagonisti dell’evento sono Lorenzo Petrocca e Isabella Bodenseh, duo unico nel suo genere che unisce flauto e chitarra, creando un universo variegato di colori musicali e trame strumentali.

Al Castello di Lusuolo la musica si incontra con la storia, la storia di Camille Claudel. A raccontarla con sax, pianoforte e voce sono Alessia Martegiani, Fabrizio Mandolini e Massimiliano Coclite che attraverso 8 brani racconteranno al pubblico la vita di Camille, internata in una casa di cura nel 1913 dopo la tormentata storia d’amore con il grande scultore Auguste Rodin, la disillusione della sua carriera artistica e il risentimento della famiglia che non tollerava il suo stile di vita.

A concludere la prima sessione di MutaMenti ci pensa Marco Taraddei con il suo fagotto. Il 25 settembre alle ore 21.30, alla Pieve di San Crespiano, a Comano, l’artista presenterà “A cosmic bassoon – breath of universe”, una serie di innovativi concerti live, dove i brani, tutti originali, sono ispirati a sconvolgenti intuizioni scientifiche. Saranno proprio le teorie astrofisiche più recenti a guidare l’ascolto di Breath of Universe: una musica sempre nuova, in cui un solo strumento musicale si combina con gli effetti elettronici più disparati. La seconda parte del festival si svolgerà a dicembre.

A presentare l’evento questa mattina a Palazzo Ducale c’erano il direttore artistico Max De Aloe, il presidente dell’Istituto Valorizzazione Castelli Corrado Lattanzi e Rita Usai, tra le organizzatrici dell’evento, il consigliere provinciale Giulio Francesconi in rappresentanza dell’ente Provincia, l’assessora Veronica Ravagli del Comune di Massa, l’assessora Federica Forti del Comune di Carrara e il vicesindaco di Comano, Francesco Fedele.

“Anche quest’anno- è intervenuto il direttore artistico De Aloe– abbiamo pensato ad un festival in grado di guardare oltre, alla ricerca di nuove modalità. Proponendo concerti con una forte componente femminile e giovanile. Abbiamo cercato di creare un evento non stereotipato”.

Non mancheranno, come lo scorso anno, gli appuntamenti con il buon cibo offerto dalla tradizione locale. Di seguito tutti gli appuntamenti:

17 settembre

ore 16.00

Visita guidata al centro storico di Bagnone e passeggiata fino al castello, a cura

dell’Associazione di Turismo Responsabile Farfalle in Cammino.

ore 18.00 degustazione:

AZIENDA AGRICOLA MALATESTA SERGIO A VICO DI TRESCHIETTO (BAGNONE)

è una storia antica di eventi, tradizioni e autunni attesi quando, intere famiglie, si recavano nei boschi per la raccolta dei frutti del castagno: “l’albero del pane”. Tra Vico e Treschietto, sorge l’Azienda Agricola Malatesta Sergio nata dall’entusiasmo e dalla passione del proprietario che ha riunito attorno a sè mani esperte per perpetrare e valorizzare questa tradizione. L’Azienda propone per il Festival una degustazioni dei suoi prodotti: sott’oli misti, confetture salate, frittelle di farina di castagne della Valle del Bagnone accompagnati dai vini del podere Villa Di Negro. Prezzo € 15,00. Max 30 pax.

18 settembre

ore 17.00

Filattiera Segreta – Visita guidata al centro storico di Filattiera, a cura dell’Associazione di Turismo Responsabile Farfalle in Cammino.

ore 19.00 degustazione:

NATURALMENTE LUNIGIANA AL BAR PAGANI DI FILATTIERA

Non è casuale il nome di questa fattoria di Gigliana, fortemente voluta da Pier Paolo Piagneri e da sua moglie Guia in omaggio alle tradizioni della Lunigiana. La missione di Pier Paolo è quella di produrre formaggi e salumi secondo le antiche regole, con tecniche di produzione naturali, riprese dalla tradizione. Per MutaMenti il Bar Pagani propone una ricca degustazione dei prodotti di Naturalmente Lunigiana accompagnata da assaggi della tradizione culinaria

lunigianese. Prezzo € 25,00. Max 40 pax.

19 settembre

ore 19.00 degustazione:

SALUMIFICIO MARSILI AL PARCO DI BARBARASCO, TRESANA

Situato nel cuore della Lunigiana, il Salumificio Marsili nasce intorno agli anni 30, quando i capostipiti, Ermanno ed Adolfo, diedero vita all’attività di produzione di carni fresche e salumi stagionati. L’amore per questo lavoro ha trasformato quel piccolo spaccio in un’attività che da 60 anni continua a lavorare mantenendo inalterate la tradizione. Per il Festival il salumificio propone una ricca degustazione di tutti i suoi prodotti, associata a torte salate e formaggi Lunigianesi ed accompagnata da vini del territorio. Prezzo € 20,00. Max 40 pax.

20 settembre

Ore 16.00 e ore 17.00

MONTEPEPE AZIENDA VINICOLA- RELAIS MONTEPEPE WINERY & SPA TUSCANY,

MONTIGNOSO

La splendida cantina scavata nella roccia della Villa settecentesca di Montepepe, oggetto di un mirabile recupero realizzato grazie alla passione e alla genialità della famiglia Poggi, proprietari e gestori dell’azienda e del relais, ospiterà la degustazione dei pluripremiati vini dell’Azienda Vinicola Montepepe.

La degustazione include 5 Vini Montepepe accompagnati da una selezione di prodotti locali. Prezzo € 25,00 a persona. Max 8 pax per singola degustazione.

23 settembre

ore 18.00 piazza Accademia

I luoghi del ricordo. Conferenza itinerante nel centro storico di Carrara a cura del Prof. Davide Lambrischi, console touring Club Italiano e Vicario dell’Accademia Albericiana.

ore 19.00 degustazione:

LE LARDERIE DI COLONNATA PRESSO RISTORANTE REBACCO, CARRARA

Il Lardo di Colonnata, companatico "povero" dei cavatori delle Alpi Apuane è un cibo semplice che doveva sostenere il cavatore per tutta la dura giornata di lavoro. .La lunga stagionatura in conche di marmo e il microclima caratteristico di Colonnata, lo rendono un salume raffinato che oggi possiamo gustare come piatto a sé o come ingrediente per valorizzare ed esaltare infinità di ricette. Per MutaMenti il ristorante ReBacco propone una cena/degustazione con piatti a base di lardo delle Larderie Apuane.

Prezzo €25,00 max 20 pax

24 settembre

ore 17.00 Mulazzo Segreta – Visita guidata al centro storico di Mulazzo, a cura

dell’Associazione di Turismo Responsabile Farfalle in Cammino.

ore 19.00 degustazione:

AZIENDA AGRICOLA FIORI DI MELO – PODERE BORGO MALNIDO – VILLAFRANCA IN L. Nasce nel 2009, dopo l’acquisto della proprietà da parte di Cinzia e Michele che ne hanno inizialmente realizzato un meleto e un piccolo vigneto. Con il passare degli anni grazie alla conoscenza e all’amore per la natura hanno convertito il meleto in BIOLOGICO e il vigneto in BIODINAMICO. Attualmente in azienda vengono prodotti biologicamente: vino, mele , miele di acacia,castagno millefiori, marmellate, aceto, succo di mela rotella. Per il festival MutaMenti il

Melo porpone un ricco aperitivo con vini e cibi realizzati con prodotti dell’azienda agricola.

Prezzo €22,00 max 50 pax

25 settembre

ore 17.00 Il Castello di Comano – passeggiata esplorativa alla scoperta del castello a cura della Pro Loco Castello di Comano.

ore 19.00 degustazione:

AGRITURISMO CASA TURCHETTI – COMANO

Nell’antichissimo borgo di Cattognano a Comano sorge l’agriturismo “Casa Turchetti”. Dimora edificata tra metà del ‘600 ed i primi dell’800 è stata oggi completamente restaurata mantenendo il fascino dell’antico impianto storico. L’azienda agricola produce farina di castagne, olio d'oliva, ortaggi e frutta varia e animali di bassa corte. Per il festival MutaMenti l’agriturismo propone una cena degustazione di piatti tipici della cucina lunigianesi realizzata

con i propri prodotti. Prezzo €25,00 a persona. Max 50 pax.

Per informazioni su prenotazioni, biglietti, abbonamenti, degustazioni, visite guidate, strutture, ricettive convenzionate: mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it o tel: 0585816524 o 320 3306197 /328 0734643