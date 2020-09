Con-vivere, ancora eventi disponibili: ecco quali

CARRARA – Le limitazioni dovute alle norme anticontagio e l’obbligatorietà della prenotazione non fermano l’interesse per Con-vivere, il Festival organizzato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Carrara in programma da giovedì 10 a domenica 13 settembre. Il sistema delle prenotazioni sta funzionando: molti gli eventi già sold out a dieci giorni dall’inizio del Festival con lunghe liste di attesa. Per questi (ma anche molti altri), è possibile seguire anche la diretta streaming dal sito del festival o direttamente nel centro di Carrara, a pochi passi dall’evento, nei locali che hanno dato la disponibilità a wi fi gratuito o proiezione di eventi nei loro spazi.

Diversi gli appuntamenti per i quali ci sono ancora posti disponibili, tra cui: Domenico Quirico, Benedetta Tobagi, Fabio Cavallucci e Roberto Esposito. Eccone alcune nel dettaglio: “Immunitas. Procedure immunitarie tra medicina e diritto” del filosofo Roberto Esposito in programma giovedì 10 settembre ore 18,00 presso il giardino di Palazzo

Binelli. Domenico Quirico, storico giornalista de La stampa su “Diritto e non diritto, la vera divisione del mondo”, venerdì 11 settembre alle ore 17.00 presso il Sagrato Chiesa del Suffragio; Enrico Giovannini (già Ministro del lavoro e delle politiche sociali) su “Lo sviluppo sostenibile. Paradigma per la ripresa dell’Italia e dell’Europa”, venerdì 11

sette ore 19,00 sempre presso il Sagrato Chiesa del Suffragio. Benedetta Tobagi su “Diritto alla conoscenza”; sabato 12 settembre ore 19,00 Sagrato Chiesa del Suffragio; lo storico Maurizio Bettini su “Homo sum, i diritti umani fra

modernità e antichità” in programma sabato 12 settembre alle ore 17,00 presso il Sagrato Chiesa del Suffragio (ancora pochi posti); il sociologo Stefano Allievi con “Il diritto alla mobilità. Per uscire dalla spirale del sottosviluppo”, sabato 12 settembre ore 20,00 (Cortile Scuola Figlie di Gesù), sul tema delle migrazioni in una prospettiva più ampia: il diritto alla mobilità, che oltre all’immigrazione include anche l’emigrazione e le conseguenze dei due fenomeni, nel contesto più ampio dello sviluppo, e del mancato sviluppo, dell’Italia; Rocco Tanica sul “Rovesci d’autore”, in programma sabato 12 settembre alle ore 21,30 (Sagrato Chiesa Suffragio), un incontro che alternerà musica e parole per ripercorrere storie di plagi famosi nella musica pop italiana (ancora pochi posti). Tiziano Treu, presidente del CNEL e il giornalista del Corriere della sera Dario Di Vico nell’incontro dal titolo “Lavoro, la sfida dei diritti” in programma domenica 13 settembre alle ore 17,00 presso il Sagrato Chiesa del Suffragio; Paola Milani, docente di Pedagogia sociale e Pedagogia delle famiglie per un focus su bambini e adolescenti con la conferenza “I bambini dopo la pandemia. Bisogni, diritti, vulnerabilità e inediti sentieri per l’azione” in programma domenica 13 settembre alle ore 18,00, giardino Palazzo Binelli; Massimo Bricocoli su “La casa, infrastruttura della vita quotidiana”; Cortile figlie di Gesù domenica 13 settembre ore 18 (evento realizzato con il contributo di ERP Massa Carrara); la direttora generale dell’ISTAT Linda Laura Sabbadini con la conferenza “Disparità di genere”, domenica 13 settembre ore 19,00 presso il Sagrato chiesa del Suffragio sul tema della disparità di genere; Fabio Cavallucci, critico e curatore arte contemporanea organizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti su “Arte e potere. Monumenti e liberà”, in programma domenica 13 settembre alle 20.00 presso il

Cortile della Scuola Figlie di Gesù.

È possibile effettuare la prenotazione collegandosi e registrandosi al sito www.con-vivere.it . Per qualsiasi info o necessità è comunque possibile contattare la segreteria del Festival nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 ed i pomeriggi dalle 14.30 alle 16.30; il numero da contattare è lo 0585 55249 oppure allo 334 1182963.