“Armonia dai balconi”: secondo e ultimo appuntamento in centro città

CARRARA – Dopo il successo delle prime due giornate, torna il doppio appuntamento con “Armonia dai balconi” l’evento organizzato dal Comune di Carrara – Settore Commercio in collaborazione con Confcommercio ed Extrapalco. Venerdì 28 e sabato 29 agosto a partire dalle 21.15 i balconi e i loggiati del centro città diventeranno dei veri e propri palcoscenici dai quali si esibiranno cantanti, musicisti illuminati da uno spettacolo di luci led. «Le prime due serate hanno avuto un ottimo riscontro a conferma del fatto che, con l’impegno e la collaborazione di tutti, i risultati arrivano sempre. Questi eventi sono il frutto di un lavoro di squadra in cui l’amministrazione comunale ha lavorato insieme ai commercianti puntando sui nostri punti di forza: la bellezza del centro storico e l’arte» ha commentato l’assessore al Commercio Giovanni Macchiarini ringraziando Confcommercio e Extrapalco per il supporto all’ideazione e organizzazione dell’evento.

Nel corso della serata, ogni 15 minuti, nel rispetto delle norme anti-covid, gli artisti passeranno da una location all’altra, portando la loro performance “a spasso” per il centro storico, con qualche piccola sorpresa rispetto alla prima due giorni. Gli spettacoli si avvicenderanno come detto per tutto il centro città da via VII luglio a via Roma, da via Loris Giorgi a Piazza Alberica, passando per via Verdi e Piazza del Duomo. In concomitanza con le serate, i negozi del centro storico rimarranno aperti offrendo così agli spettatori una ghiotta occasione di fare dello shopping serale.

Ecco i protagonisti dell’ultima due giorni Venerdì 28 Agosto: Elena Cirillo (violinista e cantante); Gennaro Scacchiolie Maria Jacaranda (duo d’archi); Patrick Salati (tenore); Laura Bassani (cantante jazz); Nicola Sciarpa (pianista); Anna Borghetti (cantante). Sabato 29 Agosto: Cristina Loddi e Gianangelo Buffa (Duo soprano e pianoforte); Lucia Lazzeri (soprano); Gennaro Scacchioli Maria Jacaranda (duo d’archi); Patrick Salati (tenore); Laura Bassani (cantante jazz). Per le due serate è prevista la proiezione di immagini e video della città di Carrara ieri e oggi.