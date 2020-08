A Tresana la storia del Santuario della Madonna del Canale

TRESANA – Un evento unico arriva a Tresana (Massa-Carrara), per la precisione a Villa, in occasione delle Serate Lunigianesi. La manifestazione viene organizzata dall’Istituto Valorizzazione Castelli in collaborazione con Provincia di Massa Carrara e Comune di Tresana.

Intervengono Claudia Vannini, Giampiero Santini e Tullio Rizzini per narrare la storia del Santuario della Madonna del Canale, dove questa sera, venerdì 28 agosto, alle ore 21 si terrà l’evento inserito nelle Serate Lunigianesi