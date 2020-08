Cave, petrolio, clima: al parco di Ricortola il cineforum su ambiente e diritti umani

MARINA DI MASSA – Ambiente e diritti umani: al parco di Ricortola tutto è pronto per la terza edizione del cineforum promosso dall’associazione Benetti, dall’Anpi di Massa, dal circolo La Cerbaja e dal festival del cinema dei diritti umani di Napoli.

Il primo appuntamento è in programma sabato 29 agosto alle 21 con la proiezione di “Cave Cavem”, il documentario di Alberto Grossi che con video e racconti illustra l’annoso problema dell’impatto ambientale prodotto dall’escavazione di marmo sulle Alpi Apuane. All’evento partecipa anche l’autore che si è reso disponibile a rispondere alle domande sull’opera e in maniera particolare sugli aspetti che tocca.

Venerdì 11 settembre, sempre alle 21, è il turno del documentario di Yann Le Gléau “Il marmo di Carrara, una maledizione?”. L’autore di origini francesi prova a rispondere alla domanda: “Cosa è rimasto, del marmo di Carrara? E soprattutto, cosa rimane ai carraresi, del marmo di Carrara?”. Venerdì 18 settembre alle 21 è la volta di “Spears from all sides” di Christopher Walker. Il regista americano dà spazio alla lotta del popolo Waorani per difendere il proprio territorio nella foresta amazzonica dai prelievi dell’industria petrolifera nel sottosuolo. Venerdì 25 settembre , sempre alle ore 21, in calendario c’è “Guarding the Forest” di Max Barling e Karla Mendes, il racconto dei gruppi di volontari formati dagli indigeni che pattugliano l’Amazzonia per distruggere gli accampamenti illegali dei contrabbandieri di legname. Conclude il ciclo l’opera di Paolo Castelli, Francesco Ferri e Elena Brunello dal titolo “The climate limbo” che mescola in un’unica narrazione le voci dei migranti climatici, quelle dei tecnici che spiegano il fenomeno dal punto di vista scientifico e giuridico, e quelle di agricoltori e allevatori italiani sul cui lavoro influiscono sempre di più i cambiamenti del clima. Venerdì 4 settembre, alle 21, è inoltre in programma la presentazione del libro di Marco Rovelli “La parte del fuoco”. All’evento parteciperà anche Alessio Liberatore.