Alla Rinchiostra la presentazione del fumetto dedicato al tema della disabilità

MASSA – Super-D: l’evento patrocinato da A.N.P.I Nazionale e da Mondadori Librerie ( Massa Carrara) è in programma giovedì 27 Agosto 2020 alle ore 18:00 al Parco della Rinchiostra.

Ideato dal professor Nicola Ricci e da Daniele Ricci, l’evento ha lo scopo di far conoscere il libro- fumetto Made in Massa dal titolo “Super-D” ed un secondo libro-favola dal titolo “La cicala”, entrambe le opere sono state scritte e disegnate da Nicola Ricci negli ultimi mesi.

Di cosa si stratta

La Cicala è un libro favola nato durante il periodo del lockdown nei duri mesi di “reclusione forzata” dovuta alla pandemia Covid19, settimane nelle quali professor Nicola Ricci e la figlia D.R 8 anni decisero di creare un libro favola dedicando la storia e gli introiti all’ospedale Opa ed in particolare all’associazione “Onlus Un Cuore un Mondo” verso la quale Ricci ha già dedicato e sviluppato delle iniziative benefiche in passato.

Il secondo volume che verrà presentato anch’esso una novità assoluta è SUPER-D un super eroe in sedia a rotelle, ovvero Daniele Ricci il quale esprimendo il motto “ l’arte di essere disabile” ha dato il via all’idea ed alla fantasia del professor Ricci Nicola il quale ha creato il super eroe metropolitano SUPER-D intento a superare i limiti della fantasia facendo sport estremi, salvando i cittadini dai malviventi assieme al suo cane Lilly.

“Tengo a precisare – spiega Daniele Ricci – il ricavato di SUPER-D verrà devoluto alla Croce Rossa Massa-Carrara per progetti disabilità infantile e nel 2021 SUPER-D girerà nelle scuole elementari di Massa-Carrara regalando 4000 copie del fumetto e parlando ai bambini della disabilità e del problema della lotta alle barriere architettoniche, una vera e propria formazione sul tema della sensibilizzazione alla disabilità, e saranno proprio Daniele Ricci e professor Nicola Ricci ad andare nelle scuole per regalare i fumetti ed insegnare ai giovani alunni (futuri cittadini) l’importante tema della sensibilizzazione alla disabilità”.