Il viareggino Del Debbio presenta “La guerra dei lupi” in Piazza Mercurio

MASSA – Sarà una serata all’insegna del fantastico e delle creature che popolano le Alpi Apuane e la Toscana, quella che si terrà in Piazza Mercurio a Massa mercoledì 19 agosto. Durante l’incontro della rassegna “Biblioteca in Piazza”, promossa dalla Biblioteca civica S. Giampaoli, dal comune di Massa e dal Touring Club Italia, lo scrittore viareggino Alessio Del Debbio presenterà il suo romanzo “La guerra dei lupi”, primo capitolo della trilogia fantastica “Ulfhednar War” (Edizioni Il Ciliegio).

Il libro, ambientato in Toscana, segue le avventure di un giovane officiante della Madre Terra e del suo compagno lupo, impegnati a fronteggiare il branco del Vello d’Argento e un antico negromante, sullo sfondo di paesaggi vicini, quali la Garfagnana, la Versilia e le Alpi Apuane. Una storia di amicizia, amore e libertà, per giovani lettori e adulti.

Originario di Viareggio, Alessio Del Debbio ama ambientare i suoi romanzi nelle zone che conosce e che ama, ripresentandole in forma fantastica e misteriosa, per scoprire la magia nascosta dietro il quotidiano. Presidente dell’associazione culturale “Nati per scrivere”, da anni impegnata nel promuovere la cultura del libro in Toscana, è anche direttore editoriale di NPS Edizioni.

La presentazione si svolgerà mercoledì 19 agosto, alle 21.00, in Piazza Mercurio a Massa, e sarà condotta da Walter Sandri, console del Touring Club Italia per la provincia di Massa e Carrara. È obbligatoria la prenotazione del posto alla mail biblioteca.civica@comune.massa.ms.it