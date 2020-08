Una domenica alla scoperta del vecchio cimitero ebraico di Capaccola

MASSA – Dopo la numerosa partecipazione alla prima passeggiata a ritroso nel tempo alla scoperta dei Borghi del Ponte- S.Lucia – Capaccola, l’Associazione Borgo del Ponte-S.Lucia programma per domenica 23 agosto una seconda uscita a completamento del percorso iniziato in precedenza. Il ritrovo è fissato davanti al negozio di mobili di Orrico in via Palestro al Borgo alle 21.15. La partecipazione è gratuita. Tra le tappe: il vecchio cimitero ebraico di Capaccola oggi in stato di abbandono.

L’evento si svolgerà seguendo le disposizioni di attenzione richieste dal protocollo sanitario anti Coronavirus, con l’obbligo del distanziamento sociale e l’uso della mascherina. Per informazioni contattare il numero di cellulare 339 2049 044.