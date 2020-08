FORTE DEI MARMI – Sta arrivando la grande notte di mezza estate, l’appuntamento clou della stagione estiva. E anche nella stagione vacanziera che è seguita al lockdown il Ferragosto ha un suo grande fascino. Una data sul calendario che si ama festeggiare in Versilia all’insegna del mare, della spiaggia e anche con una serata alla Capannina di Franceschi. Domani sera, 15 agosto, il programma della cena-spettacolo è di quelli fatti apposta per rendere frizzante e suggestiva l’atmosfera nelle ore che precedono l’arrivo di Ferragosto.

Dopo l’aperitivo in musica con Stefano Busà, che inizierà dalle 19, via alla cena-spettacolo che inizierà alle 21.15 sempre con il sottofondo musicale del re dell’intrattenimento che ormai è un’istituzione in Capannina. Come attrazione Gherardo e Carla Guidi hanno deciso di puntare sulla voce di Alexis Buselli. Una voce calda, già protagonista in Capannina, capace di coinvolgere chi tra un prelibato piatto e l’altro avrà la possibilità di ascoltare i grandi successi anni Sessanta e Settanta. Ma non ci si fermerà qui perché domani sera torneranno nella magica pista della Capannina anche le suggestioni iberiche con il Flamenco show della Compagnia La Nueva Luz.

La Capannina di Franceschi poi si avvierà a grandi passi all’appuntamento in cui festeggerà il suo 91° compleanno. Nessun locale in Italia e pochissimi nel mondo possono vantare un così prestigioso record di longevità. L’appuntamento è in programma venerdì 21 agosto e durante la cena-spettacolo le attrazioni saranno Leonardo Fiaschi e la splendida Sara Croce, la bonas del programma di Canale 5 “Avanti un altro” di Paolo Bonolis.

