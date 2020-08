Capannina, giovedì 13 lo show della “Iena” Andrea Agresti

FORTE DEI MARMI – Irriverente, simpatico e anche capace di stupire quando ha sfoderato indubbie qualità canore come concorrente di un programma non semplice come “Tale e quale show”. Tutto questo è Andrea Agresti ospite domani sera 13 agosto della cena-spettacolo della Capannina di Franceschi. Ogni sera fino al 23 agosto il locale di Gherardo e Carla Guidi è aperto per soddisfare le esigenze di chi vuole passare una serata raffinata e di classe all’insegna dell’ottima cucina e della buona musica.

Tutte le sere si comincia intorno alle 19 con l’aperitivo in musica. Dalle 21 il via alla cena spettacolo. Mentre si gustano le prelibatezze il sottofondo musicale è garantito ancora da Stefano Busà, storica colonna portante della Capannina. Proprio in questi giorni è uscito il primo album di Stefano Busà di chillout e deep house dal titolo “Take me”.

Nel corso della serata le musiche di Stefano Busà saranno arricchite dalle incursioni musicali di “Dottor Sax”, al secolo Paolo Grossi, grande interprete del sassofono e capace di creare con questo strumento delle magiche atmosfere.

Ma a proposito di incursioni, la cena spettacolo di domani sera vedrà come attrazione un personaggio a tutto tondo del mondo dello spettacolo che si fa apprezzare per arguzia e ironia. Alla Capannina di Forte dei Marmi arriva Andrea Agresti, comico, intrattenitore e anche cantautore.

Proporrà il suo spettacolo “Le Iene Show” ricreando lo spirito del seguitissimo programma di Mediaset.

Nel 2005 Agresti entra nel gruppo de “Le Iene” di cui tuttora fa parte. Nel 2007 è protagonista su Rai 1 a I Raccomandati e Fratelli di test, nel 2008 sempre su Rai 1 partecipa alla trasmissione Miss Italia, nel 2009 a Note d’incanto su Rai 2 presenta il singolo Sono giocondo, nel 2010 entra nel cast comico di Voglia di aria fresca su Rai 1. Recita in spettacoli teatrali quali Ehi… ragazzi W la vita con Novello Novelli e Carlo Monni. Dal 2009 gira l’Italia con uno spettacolo di musica anni 70 80 90 e cabaret con la 4ever Band ed uno show di sigle cartoon anni ottanta con gli Squinternati animati. Nelle stagioni televisive dal 2016 al 2018 è conduttore de “le Iene” e nel 2018 partecipa su Rai a “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti.

Le cene-spettacolo alla Capannina proseguiranno la sera di Ferragosto quando è in programma un’attrazione di musica live. Alexis Buselli canterà i favolosi anni Sessanta e Settanta, periodo che ha visto proprio la Capannina far crescere il suo mito. Durante la serata del 15 agosto previsto anche lo show delle ballerine di flamenco della compagnia “La Nueva Luz”.

Credit fotografici: Fabrizio Nizza

