Pontremoli, proseguono le “Serate Lunigianesi” alla SS. Annunziata

LUNIGIANA – Proseguono le Serate Lunigianesi 2020 con un appuntamento speciale, realizzato grazie al Comune di Pontremoli e dedicato alla meravigliosa chiesa della SS.Annunziata che sorge all’ingresso della città.

Mercoledì 12 agosto alle ore 21.00 Don Luigi Piagneri presenterà riflessioni sul Santuario della SS. Annunziata, un appuntamento imperdibile per tutti i residenti del comune e per tutti coloro che amano scoprire il nostro territorio ed approfondire le proprie conoscenze sulla nostra storia.

In quest’anno così particolare, determinante per la realizzazione dell’iniziativa è stato l’incessante lavoro delle amministrazioni comunali che hanno fortemente voluto, nonostante la difficile situazione del momento, che i propri concittadini potessero nutrirsi di queste pillole di storia locale. Le Serate Lunigianesi sono infatti nate allo scopo di avvicinare i residenti alla conoscenza dei propri luoghi e delle proprie origini portando la storia nelle piazze, nei sagrati e nelle aie. Negli anni questo appuntamento estivo con la storia ha visto aggiungersi sempre nuovo e diversificato pubblico richiamato dai temi, dalla competenza dei relatori nonché dalle suggestive atmosfere create dai luoghi sedi delle conferenze. L’iniziativa, frutto della storica collaborazione tra l’Istituto Valorizzazione Castelli, Associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche e etnografiche della Lunigiana e comuni soci dell’Istituto vedrà coinvolti nei prossimi appuntamenti del mese di agosto i comuni di Bagnone, Comano, Fivizzano e Tresana.

Si ricorda che in ottemperanza alle misure anti contagio covid i posti saranno limitati, si suggerisce pertanto caldamente di effettuare la prenotazione ai seguenti contatti: Segreteria I.V.C. e-mail info@istitutovalorizzazionecastelli.it , tel. 0585816524, 3203306197. Per il calendario completo delle Serate visitare www.istitutovalorizzazionecastelli.it.