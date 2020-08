Jazz Nights all’outlet di Brugnato: Andrea Giuffredi & Tigullio Band

BRUGNATO (LA SPEZIA) – A Brugnato 5Terre Outlet Village continuano gli appuntamenti all’insegna della musica dal vivo, con la terza data delle Jazz Nights, la rassegna musicale dedicata alle atmosfere magiche del jazz e dello swing.

Sabato 15 agosto, per un Ferragosto che si preannuncia davvero speciale, a partire dalle 21 il palco dell’Outlet Village sarà teatro di un toccante Omaggio a Ennio Morricone e alla musica da film italiana, pensato e realizzato da Andrea Giuffredi & Tigullio Big Band, un grandissimo trombettista che vanta diverse collaborazioni di livello internazionale, tra le quali quella con il Maestro che ci ha lasciato poche settimane fa, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore della storia del cinema.

In occasione delle esibizioni in calendario per le Jazz Nights, l’Outlet Village resterà aperto fino alle 23, trasformandosi in un luogo di incontro e shopping, dove poter passare in tutta sicurezza serate di relax e intrattenimento, perfetto per prolungare il rientro dal mare e riscoprire il piacere della musica dal vivo.

Per assistere al concerto, a ingresso gratuito, sarà sufficiente ritirare presso l’infopoint di Brugnato 5Terre Outlet Village un ticket che darà diritto ad un posto nella platea, con il quale poter accedere all’area del concerto. Una semplice procedura che permetterà di garantire il distanziamento interpersonale tra gli spettatori ed il rispetto di tutte le norme di sicurezza che regolano, in questa fase, lo svolgimento degli spettacoli all’aperto.