Mercoledì le eccellenze del belcanto apuano in concerto a Carrara

CARRARA – Tra gli appuntamenti promossi dall’Assessorato alla Cultura del Comune per la stagione estiva, mercoledì 12 agosto, in via del Plebiscito a Carrara, con inizio alle ore 21.00, è in programma il Concerto Lirico

organizzato in collaborazione con il Circolo Carrarese Amici della Lirica “A. Mercuriali”.

Accogliendo l’invito dell’assessore alla Cultura Federica Forti, il concerto vedrà protagonisti i migliori artisti

apuani che portano alto il nome del nostro territorio sui più prestigiosi palcoscenici italiani e internazionali.

Accompagnati al pianoforte dal Maestro Pietro Mariani, carrarese e specialista in accompagnamento di voci

liriche, si esibiranno il baritono Sergio Bologna, anche lui di Carrara e il basso Giorgio Giuseppini,

originario di Massa, voci verdiane che da oltre venti anni riscuotono successi nei più grandi teatri del mondo

con un vastissimo repertorio. Al loro fianco, Alida Berti, di Pietrasanta, voce purissima di soprano lirico che dai fortunati esordi nel repertorio belcantista è approdata a ruoli sempre più impegnativi del teatro tardo ottocentesco e di Puccini, ospite frequente del Festival Pucciniano di Torre del Lago.

Insieme a questi artisti, sul palco altri due celebri colleghi: il tenore franco-tunisino Amadi Lagha che da

tempo si è stabilito a Massarosa, apprezzato dai melomani anche nell’ultima edizione di “Marmo all’Opera”

e che lo scorso giovedì ha ottenuto un trionfo personale alla prima di “Tosca” a Torre del Lago.

Unica artista che per la prima volta canta a Carrara è Cristina Melis, amica personale degli altri cantanti,

con i quali cui ha condiviso produzioni di successo: autentica voce di mezzosprano verdiano, vanta un

repertorio vastissimo che va da Rossini al repertorio francese, da Verdi a Puccini.

Chiude questo formidabile cast il giovane tenore Alessandro Vannucci, di Massa, che lo scorso anno ha

partecipato all’Accademia di “Marmo all’Opera” esibendosi in “Gianni Schicchi” allestito presso l’Accademia

di Belle Arti di Carrara, dove si è distinto per sue qualità vocali di interprete e di attore.

Posto unico numerato € 20.00. Per informazioni è possibile scrivere una mail a circoloamicilirica@gmail.com