Al “5 Terre Outlet Village” serata all’insegna del jazz e delle sue sfumature con Marco Bardoscia

BRUGNATO (LA SPEZIA) – Seconda serata di “Jazz nights” con Marco Bardoscia e il suo gruppo ieri sera al Brugnato 5Terre Outlet Village dove proseguono le atosfere eleganti nei fine settimana estivi. Accompagnato da William Greco e Dario Congedo, Bardoscia ha portato sul palco il progetto “The future is a tree” con un suono jazz arricchito da influenze di musica classica e folk.

In occasione delle esibizioni in calendario per le Jazz Nights, l’Outlet Village resterà aperto fino alle 23, trasformandosi in un luogo di incontro e shopping, dove poter passare in tutta sicurezza serate di relax e intrattenimento, perfetto per prolungare il rientro dal mare e riscoprire il piacere della musica dal vivo.