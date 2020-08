I Carc pronti alla festa di Riscossa Popolare

MARINA DI MASSA – La Festa della Riscossa Popolare che si terrà dall’11 al 16 agosto al Parco di Ricortola entrerà subito nel vivo della battaglia politica con il dibattito del primo giorno, dalle 17 alle 20: “Elezioni regionali: come usarle per costruire il governo nazionale e locale in grado di prendere le misure di emergenza che servono” che di fatto dà inizio alla campagna elettorale per le elezioni regionali.

Parteciperanno i candidati alla presidenza Irene Galletti del M5S, Salvatore Catello del Partito Comunista, Marco Barzanti del Partito Comunista Italiano; i candidati consiglieri Lenny Bottai del Partito Comunista, Carla Breschi di Patto per la Toscana.

“Oltre ai candidati abbiamo invitato a partecipare molti organismi operai e popolari in modo che il dibattito sia effettivamente occasione per individuare le misure concrete che servono per fare fronte a gli effetti più gravi della crisi; in modo che le masse popolari non siano ridotte ad essere bacino elettorale e massa di manovra. Il partito dei CARC non partecipa con proprie liste alle elezioni regionali, ma partecipa pienamente alla campagna elettorale per farne ambito e occasione di organizzazione, mobilitazione e protagonismo dei lavoratori e delle masse popolari. Con questo obiettivo invitiamo tutti gli organismi popolari, le associazioni, i comitati a partecipare al dibattito: sono i candidati che devono mettersi al servizio degli organismi operai e popolari. Niente sarà come prima, tutto deve essere meglio di prima!”