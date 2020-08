Con-Vivere 2020, quest’anno necessaria la prenotazione. Ecco come fare

CARRARA – Con la conferenza di Fabio Celi, che si è tenuta venerdì 31 luglio nel giardino di Palazzo Binelli e ha aperto il programma di “Con-Vivere prima(e)dopo”, è stata anche inaugurata la novità delle prenotazioni, che accompagnerà l’edizione di Con-Vivere 2020.

Per tutti gli eventi in calendario, infatti, in ottemperanza alle linee guida previste dalla normativa anticontagio covid-19, le prenotazioni saranno obbligatorie per garantire il tracciamento e il distanziamento necessari. La macchina organizzativa è partita e grazie al sistema delle prenotazioni la conferenza di venerdì si è potuta tenere in completa sicurezza e nel rispetto delle norme.

Dal 24 luglio scorso è già possibile scegliere l’evento del Festival in programma da giovedì 10 a domenica 13 settembre a cui si intende partecipare.

La procedura è semplice: basta collegarsi al sito www.con-vivere.it e registrarsi. Una volta confermata la registrazione attraverso un’apposita email inviata dal festival, è possibile consultare il programma completo e selezionare l’evento che si desidera seguire.

È necessario ricordare che:

– ogni account ha la possibilità di prenotare solo due biglietti per ogni evento con nominativi differenti;

– il biglietto deve essere fatto per ogni singolo evento ed è strettamente personale e non cedibile.

In caso di bisogno dalla home page del sito è possibile accedere alla sezione “HELP PRENOTAZIONI” dalla quale sì può visualizzare la guida con tutti i passaggi da seguire per portare a termine, sia la fase di registrazione sia quella di prenotazione.

La segreteria del Festival è comunque disponibile per info e assistenza nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 ed i pomeriggi dalle 14.30 alle 16.30; il numero da contattare è lo 0585 55249.

Dedicando un minimo di tempo per la registrazione al sito del festival e alla prenotazione dei biglietti, il pubblico avrà la possibilità di essere aggiornato tramite email su tutte le prenotazioni effettuate e le eventuali variazioni di programma.