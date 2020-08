Tutti a spasso per il centro col naso all’insù: ecco “Armonie dai balconi”

CARRARA – Spettatori a spasso per il centro storico… con il naso all’insù per “Armonia dai balconi” l’evento organizzato dal Comune di Carrara – Settore Commercio in collaborazione con Confcommercio ed Extrapalco. L’appuntamento si terrà venerdì 7 e sabato 8 agosto e ancora venerdì 28 e sabato 29 agosto a partire dalle 21.00 per le strade del centro storico di Carrara. Per l’occasione i balconi e i loggiati della città diventeranno dei veri e propri palcoscenici dai quali si esibiranno cantanti, musicisti, attori e ballerini, illuminati da uno spettacolo di luci led.

Ogni 15 minuti, nel rispetto delle norme anti-covid, gli artisti passeranno da una location all’altra, portando la loro performance “a spasso” per il centro storico. Gli spettacoli si avvicenderanno come detto per tutto il centro città da via VII luglio a via Roma, da via Loris Giorgi a Piazza Alberica, passando per via Verdi e Piazza del Duomo: per godersele gli spettatori non dovranno far altro che passeggiare per le strade, avendo cura di tenere le orecchie dritte e il naso all’insù per scorgere gli artisti che si esibiranno dai balconi. In concomitanza con le quattro serate, i negozi del centro storico rimarranno aperti offrendo così agli spettatori una ghiotta occasione di fare dello shopping serale:

«Si tratta di una proposta artistica innovativa, che tiene insieme la voglia di fare musica e arte e il rispetto del distanziamento sociale imposto dalla norma. Grazie alla collaborazione dei commercianti carraresi abbiamo trovato una formula efficace che valorizza al meglio il nostro bellissimo centro storico» ha dichiarato l’assessore al Commercio Giovanni Macchiarini nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento alla quale hanno partecipato Nadia Cavazzini e Rodolfo Pasquini di Confcommercio, Benedetta Spagnoli di Extrapalco e Marzia Paita, presidente della commissione Commercio.

«In un momento così delicato, chiedere ai commercianti di restare aperti la sera è sicuramente oneroso ma serve a dare un segnale di ripartenza. Le aperture serali vanno stimolate almeno quanto va stimolato il centro cittadino ad essere frequentato. “Armonie dai balconi” vuole essere questo: uno stimolo che denota fiducia e impegno, coinvolgendo commercianti, cittadini e speriamo visitatori da fuori» ha aggiunto Nadia Cavazzini, referente di Confcommercio e regista del progetto.

«Si tratta di una bella occasione anche e soprattutto per gli artisti più giovani e meno rinomati» ha sottolineato Benedetta Spagnoli di Extrapalco, che è passata poi a illustrare i dettagli della manifestazione. Le performance si terranno nelle seguenti location: balcone Via VII Luglio (zona scalinata via Groppini); balcone Via Roma (tra via Cavour e piazza Matteotti); balcone Via Loris Giorgi; balcone Piazza Alberica ( Sartoria Gazzillo); balcone Via Verdi.

Nelle location sopracitate si alterneranno i seguenti artisti come da calendario. Venerdì 7 Agosto: Elena Cirillo (violinista e cantante); Gennaro Scacchioli Maria Jacaranda (duo d’archi); Patrick Salati (tenore); Nicola Sciarpa (pianista); Anna Borghetti (cantante). Sabato 8 Agosto: Cristina Martufi (soprano); Gennaro Scacchioli e Maria Jacaranda (duo d’archi); Patrick Salati (tenore); Nicola Sciarpa (pianista). Per queste due serate spazio anche alla danza con la performance di Giulia Franceschini Elena Giarratana di Amusia Danza presso il Porticato Teatro Animosi e la danza acrobatica di 2H PROJECT presso la Galleria Via Roma.

Venerdì 28 Agosto: Elena Cirillo (violinista e cantante); Gennaro Scacchiolie Maria Jacaranda (duo d’archi); Patrick Salati (tenore); Laura Bassani (cantante jazz); Nicola Sciarpa (pianista); Anna Borghetti (cantante). Sabato 29 Agosto: Cristina Loddi e Gianangelo Buffa (Duo soprano e pianoforte); Gennaro Scacchioli Maria Jacaranda (duo d’archi); Patrick Salati (tenore); Laura Bassani (cantante jazz). Per queste due serate è prevista la proiezione di immagini e video della città di Carrara ieri e oggi e la partecipazione del “Coro Monte Sagro” che si esibirà presso il porticato del Teatro Animosi e la Galleria Via Roma.

«Ringrazio i commercianti che terranno aperto e i cittadini che hanno messo a disposizione i loro balconi. Solo tutti insieme possiamo riuscire a superare questo momento così delicato e rilanciare la nostra bellissima città» ha concluso Marzia Paita.