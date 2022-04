È fuori pericolo la bimba che ha rischiato di annegare, presto tornerà a casa

MASSA – È fuori pericolo la bimba di soli 2 anni che nella serata di giovedì ha rischiato di annegare in piscina ad Avenza (Carrara). La piccola era stata trovata in condizioni critiche ed era stata strappata alla morte grazie a un intervento chirurgico effettuato all’Ospedale del Cuore di Massa per evitare futuri danni cerebrali.

Oggi dall’Opa arriva la buona notizia: la bambina dopo essere uscita dal coma farmacologico sta bene e ha mangiato anche l’uovo di Pasqua. Sarà tenuta sotto osservazione ancora per qualche ora e poi potrà tornare finalmente a casa.