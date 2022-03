APUANE – La stazione di Querceta del Soccorso Alpino della Toscana è stata attivata questa mattina per intervenire sul monte Forato, nelle Alpi Apuane. Due coniugi stavano percorrendo assieme al loro cane il sentiero 110 in direzione monte Forato quando a un tratto il cane si è diretto nel bosco sul versante stazzemese. Per recuperarlo, la donna (classe 1973) è inciampata cadendo per circa 30 metri riportando vari traumi.

Il compagno ha dunque chiamato il 112 che a sua volta ha attivato il 118 Pistoia, dove il Tco, figura del Soccorso Alpino, ha attivato la stazione e l’elisoccorso Pegaso 3. La squadra dei soccorritori alpini con il medico è stata imbarcata a bordo presso il campo sportivo di Retignano ed è stata portata nella zona della caduta. Una volta verricellati sul luogo dell’infortunio, i soccorritori hanno stabilizzato l’infortunata che poi è stata recuperata a bordo dell’elicottero per essere trasportata all’ospedale Versilia. La squadra ha quindi provveduto ad accompagnare il compagno della donna al paese di Cardoso.