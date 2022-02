MASSA – Grande dolore a Massa per la scomparsa di Evaristo Lazzoni, cavatore e artista, noto per aver scolpito la Scogliera dell’Amore a Marina. In quel tratto di costa, di fronte alla ex colonia Torino, Lazzoni negli anni sui blocchi di marmo aveva scolpito oltre 150 frasi poetiche e figure riconducibili, appunto, all’amore. Aveva 83 anni ed è deceduto in Valle d’Aosta dove si era trasferito la scorsa estate per andare ad abitare col figlio Claudio. La notizia della morte di Lazzoni ha suscitato un grande cordoglio in città.

La storia della scogliera iniziò nel 2010 e fu racchiusa in un mini-documentario che tre anni fa vinse il primo premio del concorso “180seconds, 1 story”. All’epoca Lazzoni fu intervistato dai due autori Gianluigi Parpinel e Matilde Orrico. Lo riportiamo qui sotto.

La scogliera dell’amore from Cisidiverteunsacco on Vimeo.