ZERI – Un incendio si è scatenato ieri pomeriggio a Codolo, località del comune di Zeri (Massa-Carrara). I primi a intervenire sono stati i Vigili del Fuoco, che hanno poi lasciato il campo agli operai forestali dell’Unione di Comuni, supportati dalle associazioni di Protezione Civile Vab e Alfa Victor. Le operazioni di spegnimento tramite l’EliLucca della Regione Toscana si sono svolte fino al sopraggiungimento del buio, perciò il contenimento è proseguito per tutta la notte grazie agli operai e ai volontari che hanno ripreso le operazioni, insieme all’EliLucca, anche nella mattinata di oggi.

Il tratto di bosco andato a fuoco, costituito da vegetazione mista, attualmente non è ancora quantificabile. Si parla di qualche ettaro, ma i dati saranno definibili solo a emergenza terminata. Le cause dell’incendio, inoltre, non sono ancora chiare, i Carabinieri Forestali stanno indagando sull’accaduto. Durante queste emergenze, ad attivarsi sono le Squadre di Anticendio Boschivo, e l’Unione di Comuni della Lunigiana è tra gli operativi per salvare il patrimonio forestale.

Quando scoppia un incendio sul territorio della provincia di Massa-Carrara, infatti, a intervenire sul momento sono i Vigili del Fuoco, ma poi le operazioni passano a un corpo “speciale”, coordinato dalla Regione Toscana, ma affidato agli enti territoriali e quindi, in questo caso, all’Unione di Comuni. L’intera Lunigiana, anche tramite le associazioni si volontariato, ha degli osservatori che, preparati e formati, monitorano i boschi e delle squadre pronte a intervenire. Un ruolo fondamentale per la salvaguardia del nostro territorio.