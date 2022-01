Bimbo di tre anni precipita dal terrazzo: trasferito al Noa in codice rosso

MARINA DI CARRARA – Grave incidente questo pomeriggio per un bambino di soli 3 anni caduto dal terrazzo. L’episodio è accaduto intorno alle 16.30 in via Felice Cavallotti, quando il piccolo, per cause da chiarire, è precipitato in strada da circa 10 metri di altezza. Intervenute sul posto l’automedica e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara che hanno trasferito il bambino in codice rosso all’ospedale delle Apuane. Il piccolo avrebbe riportato lesioni soprattutto alle gambe. Sul posto, vista la tipologia di incidente, si è recata anche una pattuglia della polizia di Stato. Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, che però era impegnato in altro intervento.