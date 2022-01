«Mancano medici, infermieri, oss e tecnici sanitari. E la Regione Toscana ha bloccato le assunzioni»

«Da due anni – spiegano dal sindacato – gli operatori sanitari stanno correndo in modo frenetico e con carichi di lavoro duplicati. Sono allo stremo delle loro forze, vessati sotto ogni punto di vista e di fatica reiterata. L’assenza di una fase distensiva ha minato e sta minando in modo decisivo la possibilità di intravedere soluzioni sia a breve che a lungo termine. Lo stress elevato, la mancanza di ferie, il lavorare in organico ridotto, in una situazione collettiva come questa, rappresentano fattori di rischio per il benessere psicofisico e già in questi anni si sono registrati disagi psicologici anche di grave entità come l’aumento dell’ansia, della depressione, della conflittualità familiare».

«Operatori – evidenziano dalla Cgil – a cui vengono negate le ferie, ai quali si chiede costantemente dopo fasi di lavoro duro, salti dei riposi, straordinari, ulteriori sacrifici significa lavoratori a rischio di burnout. In tutto questo, riscontriamo la mancata programmazione, la continua ricerca nel tamponare le fasi emergenziali, come se accadessero per la prima volta. Da settembre abbiamo denunciato le carenze di personale sia a livello aziendale che regionale, non vi è stata una risposta adeguata né dall’azienda né dalla Regione, anzi la Regione ha confermato il blocco delle assunzioni, con un ritorno della spesa del personale alla spesa del 2019».

«Chiediamo: