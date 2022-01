Insulti social a David Sassoli, Italia Viva denuncia Nicola Franzoni

CARRARA – È stato denunciato per vilipendio Nicola Franzoni, imprenditore carrarese organizzatore della “Marcia su Roma” a maggio 2020 per protestare contro il governo Conte e protagonista, nell’ultimo anno, di una serie di proteste estreme no vax e no green pass. Come riporta il quotidiano online Open, la denuncia arriva dal coordinatore comunale di Italia Viva Carrara Fabrizio Volpi dopo aver sentito Franzoni in un video, poi rimosso, «pronunciare frasi ingiuriose ed esulare per la morte del giornalista David Sassoli in un video pubblicato sui social».

«Abbiamo deciso di rivolgerci alle autorità competenti per porre fine a una serie di dichiarazioni farneticanti di un personaggio che ormai ha decisamente passato il segno – spiega in una nota Alice Rossetti, coordinatrice regionale di Italia Viva -. In un momento come quello che stiamo attraversando c’è bisogno di calma e pacatezza e non di farneticazioni, offese e violenza verbale. Come tutte le persone sensate piangiamo per la scomparsa prematura di David Sassoli e speriamo che chi ha oltraggiato la sua memoria venga punito severamente».