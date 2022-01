Bus, a Massa-Carrara 25 autisti col covid: ecco i disagi previsti per lunedì 10 gennaio

MASSA-CARRARA – Nella giornata di domani, lunedì 10 gennaio 2022, come annunciato, a causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene covid molti autisti, non potranno lavorare. Per questo sono previsti disagi sui servizi urbani ed extraurbani, data la piena ripresa dell’attività scolastica con un servizio con un numero di corse previsto maggiore del periodo festivo e anche di venerdì scorso, primo parziale giorno di riapertura delle scuole. Ci dispiace ma stiamo continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari. Per questo desideriamo rinnovare il nostro ringraziamento a tutti i nostri dipendenti per lo sforzo che stanno compiendo.

Assenze autisti

Per il Dipartimento Sud di Autolinee Toscana, con i dati aggiornati al pomeriggio odierno, sono previste le assenze di 53 autisti a Siena; 27 a Grosseto, 25 ad Arezzo e 6 a Piombino, per un totale di 111 autisti in malattia o comunque impossibilitati a lavorare. Per il Dipartimento Nord, a Massa-Carrara ci sono 25 autisti malati, 47 a Lucca, 45 a Pisa e 48 a Livorno per un totale di 165. Per il Dipartimento Centro 238 a Firenze urbano, 39 nel Firenze extraurbano, 35 a Pistoia e 44 a Prato/Empoli, per un totale di 356.

Di seguito l’elenco delle criticità previste (preoccupano Firenze, Lucca, Siena, Massa-Carrara soprattutto). Tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili.

Nella provincia apuana nelle linee extraurbane i disagi previsti sono sulle corse scolastiche Fosdinovo-Aulla, Bergiola-Massa, potrebbero non essere coperte. Un solo bus scolastico previsto per la corsa Colonnata-Carrara. Nel servizio urbano potrebbero esserci disagi, a cui verrà fatto fronte con alcuni bus di operatori privati (Lorenzini).