PONTREMOLI – È di poche settimane fa l’ordinanza emanata dal Comune di Pontremoli, in vigore fino al prossimo 9 gennaio, che sancisce l’obbligo dell’utilizzo della mascherina anche all’aperto e alcune importanti limitazioni nella somministrazione di bevande in aree pubbliche. Decisione, quest’ultima – fanno sapere dall’amministrazione – presa anche in virtù di un notevole afflusso di giovani in arrivo sul territorio in particolar modo negli orari serali e notturni del fine settimana che, recentemente, hanno portato a situazioni di pericoloso assembramento in corrispondenza dei locali del centro. A seguito di tali episodi inoltre, il Comune di Pontremoli aveva voluto incontrare diversi enti e realtà associazionistiche del territorio, per cercare di tracciare una linea comune per evitare il protrarsi di tali situazioni.

Da qui l’iniziativa, che avrà luogo oggi, giovedì 30 dicembre, dalle 19 alle 24, e organizzata dal Comune di Pontremoli in collaborazione con Croce Rossa Italiana Comitato di Albiano Magra, Comitato di Massa e ANMCRI, Lions Club Pontremoli Lunigiana, Pro Loco e Protezione Civile, che vedrà lo stanziamento di due punti: uno fisso in piazza Italia e uno mobile su piazza della Repubblica, per il controllo del tasso alcolemico, anche in vista degli imminenti festeggiamenti dell’ultimo dell’anno. Una serata durante la quale quindi, su base volontaria, saranno somministrati alcol test per mostrare ai più giovani che cosa accade quando si assumono bevande alcoliche e illustrare alcuni possibili conseguenze a cui tale comportamento potrebbe portare.