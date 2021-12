MASSA-CARRARA – È stata ulteriormente prorogata fino alle 8 di martedì 28 dicembre l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico attiva in tutta la provincia di Massa-Carrara. Di seguito le previsioni delle prossime ore così come riportate dal bollettino della Protezione civile.

Un altro impulso perturbato di matrice atlantica accompagnato da aria mite e umida è atteso per la seconda parte di oggi anche sulla Toscana con precipitazioni diffuse. Domani, martedì, ancora condizioni di variabilità con precipitazioni più sparse e intermittenti.

PIOGGIA: oggi, lunedì, dal pomeriggio di oggi, lunedì, precipitazioni deboli o al più di moderata intensità, inizialmente sulla costa e zone settentrionali, in graduale estensione al resto della regione. Cumulati medi localmente significativi, ma con massimi non elevati (intensità massime fino a moderata). Quota neve intorno a 1600-1700 m.

TEMPORALI: nulla da segnalare.

VENTO: nulla da segnalare.