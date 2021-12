Scontro tra camion a Marina di Carrara, nessun ferito grave

CARRARA – Scontro tra camion, ieri, 17 dicembre, all’incrocio tra viale Cristoforo Colombo e viale da Verrazzano. E’ accaduto intorno alle 13.30 quando, per cause da accertare, un camion proveniente dal porto ha urtato in maniera piuttosto violenta un mezzo dell’azienda che si occupa di raccolta di rifiuti urbani. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del Fuoco di Carrara, dell’automedica e dell’ambulanza. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito grave, mentre l’autista del camion che ha tamponato è stato portato al Noa per accertamenti ordinari.