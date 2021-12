Rapinato nella sua abitazione: momenti di paura per Antonio Di Natale e la sua famiglia

CARRARA – Momenti di paura nella serata di ieri, giovedì, per l’allenatore della Carrarese, Antonio Di Natale, e per la sua famiglia, rapinati all’ora di cena nella loro abitazione a Empoli. Secondo il racconto della polizia, un gruppo di almeno cinque persone avrebbe agito contro l’ex attaccante dell’Udinese e della Nazionale, aspettandolo mentre rientrava a casa in compagnia della moglie e dei due figli. Sembra che i malviventi gli abbiano puntato una pistola alla tempia, e si sarebbero fatti consegnare un orologio del valore di 30mila euro.

I ladri si sono poi dati alla fuga col bottino. Il mister della Carrarese e la sua famiglia sono scossi ma fortunatamente sono rimasti illesi. Sull’episodio sta indagando la polizia per definire la vicenda in tutti i suoi aspetti. Nel 2012 Di Natale subì un altro furto sempre nella sua villa di Empoli: in quell’occasione gli furono sottratti gioielli e orologi.

Sul caso la Carrarese Calcio ha voluto esprimere la sua solidarietà al mister: «La società Carrarese Calcio 1908 esprime la propria vicinanza e solidarietà stringendosi in un affettuoso abbraccio a mister Antonio Di Natale e alla sua famiglia a seguito della vile rapina subita la scorsa notte nella propria abitazione».