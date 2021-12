Malore improvviso in un cantiere edile: muore operaio di 44 anni

FOSDINOVO – Tragedia in un cantiere edile a Falcinello di Sarzana. Un operaio, Stefano Lambruschi di 44 anni, è stato colto da un malore improvviso poco prima delle 12. I presenti si sono immediatamente adoperati per salvarlo, purtroppo però non c’è stato nulla da fare. I soccorsi sono stati chiamati tempestivamente e sul posto si sono precipitati il 118, la Polizia locale di Sarzana e i carabinieri.

Nonostante le manovre rianimatorie il 44enne, originario di Fosdinovo (Massa-Carrara), non si è ripreso. Gli accertamenti effettuati avrebbero escluso cause riconducibili all’attività lavorativa che stava svolgendo. Sarebbe stato dunque fatale il malore improvviso che lo ha colto. Sul posto anche il magistrato che ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.