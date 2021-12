Malore mentre è alla guida, si schianta contro la rotatoria: 60enne trasferito al Noa

MARINA DI CARRARA – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Marina di Carrara per un incidente accaduto a un uomo mentre era alla guida della sua auto. Intorno alle 17.30 l’uomo stava procedendo in via Fiorillo quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro la rotatoria all’incrocio con via Lunense. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L’incidente, infatti, ha causato qualche disagio al traffico.

Dalle prime informazioni raccolte sembra che l’uomo, che fisicamente non ha riportato particolari traumi, abbia accusato un malore di natura neurologica ed è stato questo a insospettire i sanitari che hanno preferito trasferire l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane in codice rosso.