«Rigata la mia macchina, spero non sia un’intimidazione». La denuncia di Bassignani (Fi)

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA – «Nella notte tra il 10 e l’11 dicembre 2021 è stato fatto un danno alla mia macchina nel parcheggio di piazza Borrini di Merizzo. Il danno consiste nella rigatura di tutta la fiancata sinistra con un attrezzo tagliente. Il gesto non ha precedenti, ma non vorrei che fosse un’intimidazione vista la carica che ricopro in politica come responsabile dei seniores di Forza Italian e responsabile di Merizzo nel comune di Villafranca. Se la ragione fosse questa non riusciranno comunque a intimorirmi perché io sono sempre disponibile al dialogo e al confronto con tutti, non come determinate persone che non hanno niente da proporre alla gente e ricorrono quindi a metodi vandalici nelle ore notturne. Adesso le forze dell’ordine stanno verificando, attraverso le telecamere, eventuali responsabilità. Non c’è che dire, si tratta proprio di persone coraggiose e piene di ideali, verso le quali posso solo provare tanta commiserazione». Lo scrive in una nota Pierluigi Bassignani, responsabile seniores di Forza Italia Massa-Carrara